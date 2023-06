Livesport Daily #10: Proč nemá Česko pilota ve Formuli 1? | Tomáš Enge

Jakub Burian

V září to bude 22 let od chvíle, kdy se Tomáš Enge (46) jako první Čech v historii zúčastnil závodu Formule 1. Na jeho tři velké ceny ale od té doby žádný tuzemský závodník nenavázal. Jaké jsou hlavní důvody, na kolik peněz přijde výchova mladých talentů a je v Česku aktuálně někdo, kdo by ho mohl napodobit? Ptali jsme se právě jediného Čecha v F1 Tomáše Engeho.

Monza, Indianapolis, Suzuka. Na těchto třech okruzích proháněl v roce 2001 Tomáš Enge v barvách stáje Prost své zkušenější soupeře. Nakonec z toho bylo 12. a 14. místo (v Japonsku Enge závod nedokončil). Pro české fanoušky motorsportu jde ale o velký a důležitý milník, protože od té doby na jeho nástupce čekají. Moderátor Jakub Burian s Tomášem Engem probral důvody toho, proč je čekání tak dlouhé.

Livesport Daily #10: Proč nemá Česko pilota ve Formuli 1? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O tom, jak velký je tlak na mladé závodníky

O politice a financích v motorsportu

O tom, kudy a přes co vede cesta do Formule 1

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.