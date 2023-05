Dozvuky GP Monaka: VC prvních dvou řad přinesla povětrnostní loterii, výsledkovou ale ne

Zdeněk Míka

Ulice Monaka tradičně přejí vítězům kvalifikace a nejinak tomu bylo tentokrát. Na nejpomalejší trati kalendáře Formule 1 se radoval Max Verstappen (25) a načal tak už čtvrtou desítku vítězů slavného závodu z pole position. Však také v dosavadních 69 mistrovských závodech ve středomořském knížectví (včetně toho letošního) jich 31 vyhráli vítězové kvalifikace. A je to už neuvěřitelných 27 let, co se radoval startující z horší než druhé řady. Pravda, tehdy (jediný) triumf Oliviera Panise (56) přinesl déšť a množství odstoupení.

Déšť měl být motivem také ročníku 2023. Jenže navzdory hektickým změnám pneumatik na přechodné se velká dramata nekonala – alespoň ne na čele. Verstappen si pohlídal Fernanda Alonsa, který – i když dosáhl svého letošního maxima v kvalifikaci i v závodě – po víkendu uznal, že na Verstappena rozhodně nestačil. Největší posun tak mohl vybojovat George Russell, ale ten po výletu mimo trať musel na boj o stupně vítězů u monackého autoklubu zapomenout. Mercedes přitom v Monaku představil nové úpravy vozu s přiznanými bočnicemi, ale jejich efekt se ukáže naplno až za týden.

KRÁL VÍKENDU – Fernando Alonso

Bylo o něm vidět a slyšet a jednoznačně potvrdil post největšího soupeře Red Bullu. Alonso navíc v poslední třetině závodu s nástupem přeháněk vyzkoušel nekonvenční taktiku a namísto přechodných nazul středně tvrdé gumy. Dobře, po jednom kole uznal, že vody je přeci jen příliš (tým očekával jen krátkou přeháňku a odhadoval, že se voda rychle z trati vypaří) a nakonec také dojel pro zelené gumy, ale alespoň něco. Aston ještě nemá rychlost na to, aby v přímém souboji Red Bull porazil, ale na zbytek pole jejich tempo očividně stačí natolik, aby "zelení" mohli zkoušet vlastní strategie.

POTLESK PUBLIKA – Esteban Ocon

Třetí stupně vítězů v kariéře se zrodily díky problémům Ferrari a Mercedesu. Charles Leclerc po penalizaci za blokování Landa Norrise Oconovi pustil třetí místo na roštu a Carlos Sainz si o Francouze během manévru poškodil vůz, Russell pak zahodil třetí místo získané rychlejší reakci na déšť výjezdem mimo trať. Výsledkem je tak pěkný bodový zisk, který znamená upevnění pátého místa mezi konstruktéry pro Alpine.

PLUSOVÉ BODY – Max Verstappen

K dokonalosti Verstappenovi chyběl jen bod za nejrychlejší kolo, ale důležité je, že po šesti závodech má úřadující mistr světa k dobru už 39 bodů na Sergia Péreze. V předchozích sezónách přitom v této fázi roku měl náskok jen šest (na Charlese Leclerca v roce 2022), respektive čtyři (na Lewise Hamiltona v roce 2021) body. Svou excelenci přitom Verstappen ukázal především v kvalifikaci, kdy jen díky lepšímu poslednímu sektoru překonal Alonsa.

SMOLAŘ VÍKENDU – Sergio Pérez

V kvalifikaci po "překvapení" z ustřelení zadní části vozu boural a startoval z poslední řady. I když brzy nazul tvrdé pneumatiky a na nich zajížděl rychlejší časy než jeho kolega na čele pole, do půlky závodu se nedokázal dostat před Lance Strolla a když se tak stalo, narazil do Kevina Magnussena a kvůli poškozenému křídlu musel do boxů. Když už ztrácel jedno kolo, hekticky se na trať vracející Russell mu zkřížil cestu a byl z toho další kontakt. Pomyslnou tečkou bylo, když taktika nasadit pneumatiky do mokra nevyšla a po další zastávce ho týmový kolega předjel o kolo podruhé...

MANÉVR VÍKENDU – Carlos Sainz vs. Esteban Ocon

O jejich kontaktu už byla řeč. V 11. kole se Sainz poradil s inženýrem a hlásil taktiku "pojďme ho zatlačit, aby mu odešly pneumatiky". Jenže hned poté Sainz zbrkle zaútočil na brzdách za tunelem a... zůstal za ním. S ambicemi byl konec, Sainz viděl bílo-černou vlajku za nebezpečný manévr a Ferrari začalo vymýšlet, jak se před Ocona dostat alespoň přes boxy. A že to byly teprve manévry! Ohlášené zastávky ve 20. i 26. kole byly odvolány, až reálný pitstop v kole třiatřicátém byl úplnou blamáží, kdy se Sainz nedokázal dostat před Ocona, který o kolo dříve u mechaniků ztratil pár sekund.