Penalizace? Vzalo nám to vítr z plachet, uznal Norris. Šéf McLarenu označil trest za nevhodný

Šéf týmu McLaren Andrea Stella (53) označil pětivteřinový trest pro Landa Norrise (24), kvůli němuž přišel ve Velké ceně USA o třetí místo na úkor hlavního rivala Maxe Verstappena (27), za nevhodný. Norrisovo manko narostlo pět závodů před koncem sezony na 57 bodů a pro agenturu Reuters britský jezdec řekl, že může jít o důležitý moment v boji o titul. Podle komisařů ale mohla být penalizace ještě vyšší.

Norris se provinil v 52. z 56 kol, kdy po stíhací jízdě zaútočil na třetího Verstappena. Při vzájemném tvrdém souboji vyjeli oba mimo trať a Norris poté proklouzl před Nizozemce. Podle komisařů však Brit získal nepovolenou výhodu a obdržel těsně před koncem pětivteřinovou penalizaci. Jelikož si Norris nestihl do cíle vypracovat potřebný náskok, propadl se zpět za Verstappena.

Nebýt penalizace, snížil by náskok nizozemského lídra na 51 bodů. Hovořil proto o důležitém momentu. "Trochu to tak je. Vzalo nám to vítr z plachet," řekl Norris. "Přijeli jsme ale s otevřenou myslí a nečekali, že tu budeme dominovat, nebo vyhrajeme. Ferrari dnes bylo rychlejší," připomněl triumf Charlese Leclerca a druhého Carlose Sainze.

"I když jsme vjížděli do první začátky první, nemohl jsem vyhrát, nebo skončit druhý. Mohl jsem být maximálně třetí. Jediného, koho jsem měl porazit, byl Max a toho jsem neporazil. Takže to nebyl úspěšný víkend. Snažil jsem se, ale nestačilo to a máme před sebou další práci," řekl Norris.

Mnohem kritičtější byl k verdiktu Norrisův šéf Stella. "Můj názor je, že způsob, jakým stewardi zasáhli do krásného okamžiku motorsportu, byl nevhodný. Obě auta byla mimo trať, takže obě auta získala výhodu," citoval Stellu web Sky Sports. "Dvakrát jsme zkontrolovali, že obě vyjela z trati, takže pro nás bylo nepochybné, že ten manévr byl správný," doplnil Ital.

Trest mohl být i vyšší

Verstappen se po závodě k souboji příliš vyjadřovat nechtěl, řekl, že ho za něj řekli komisaři. Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera však Norris porušil pravidla. "Z našeho pohledu bylo úplně jasné, že předjetí proběhlo mimo trať, takže měl vrátit místo zpět. Neudělal to, tak místo toho přišel trest," řekl Horner.

Komisaři po závodě uvedli, že zvažovali pro Norrise i vyšší trest. "Místo desetisekundového trestu, jak doporučuje směrnice, byla udělena pouze pětivteřinová penalizace, protože vůz číslo 4 (Norris) neměl jinou možnost než opustit trať kvůli blízkosti vozu číslo 1 (Verstappen)," uvedli komisaři v rozsudku.

Program mistrovství světa pokračuje v neděli Velkou cenou Mexika.