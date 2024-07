Přátelství Russella a Djokoviče. Neustále se chce učit, to mě inspiruje, vysvětlil závodník

Tenisový velikán Novak Djokovič (37) pomáhá jezdci formule 1 Georgi Russellovi (26) ze stáje Mercedes s přípravou na dlouhou sportovní kariéru. To řekl Brit agentuře Reuters po tréninku na Velkou cenu Maďarska. Se slavným Srbem se poprvé setkal před několika lety v Monaku a už tehdy obdivoval jeho profesionalitu. "Potkali jsme se v posilovně a dali se do řeči. Sdíleli jsme nápady a Novak byl opravdu otevřený s tím, co mu funguje," pochlubil se Russell.

O myšlenky jednoho z nejlepších tenistů historie se ale nechtěl moc dělit. "Prostě jsme si povídali, ale jde spíš o soukromé rozhovory. Moc se mi líbí, jak se chce neustále učit, to mě samotného inspiruje k tomu, abych se toho o sobě dozvěděl více. Tak bych si mohl posunout hranice," vysvětloval.

Russell, jehož týmový kolega Lewis Hamilton se v příští sezoně přesune do Ferrari, řekl, že Djokoviče hodně zajímají automobilové závody. Chce se o formuli 1 dozvědět více a plánuje brzy navštívit některou z Velkých cen.

"To víte, je toho hodně, co on ví a já ne, a naopak. Je třeba zvážit všechny nápady od nejlepších sportovců v každé profesi a zjistit, co se nám může hodit pro sebe," vykládal Brit.

"Teď se ve svých 26 letech cítím fit a zdravý, ale je třeba se ujistit, že budu stejně fungovat a mít motivaci i za 10-15 nebo třeba 20 let," myslí dopředu Russell a dodává, že se na sobě snaží pracovat už teď.

Russell se před pár dny byl se svou španělskou přítelkyní podívat na tenisovém Wimbledonu a viděl na vlastní oči Djokovičovu finálovou prohru s Carlosem Alcarazem. "Tenis se mi moc líbí, ze sportů, které jen sleduji, je asi můj nejoblíbenější. Nehraji ho, ale k hráčům mám obrovský respekt," řekl.

Myslí si, že pro tenisty je vlastní tělo jako pro jezdce formule 1 jejich závodní monopost. "Ve formuli je člověk a jeho stroj. V tenise je to tělo, musí se o něj správně starat, dobře ho krmit, hydratovat... Je to jako palivo, které my dáváme do našeho auta."