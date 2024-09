Salačovi se kvalifikace v Indonésii nepovedla. Nehoda mi vzala trochu sebevědomí, prohlásil

Filip Salač (22) vyrazí do nedělní motocyklové Velké ceny Indonésie až z 23. pozice na startu závodu Moto2. Český závodník zajel nejhorší kvalifikační výsledek v sezoně, z osmé řady jel letos jen v Silverstonu, kde obsadil 22. místo a britskou Grand Prix potom nedokončil. Pátou pole position v sezoně vybojoval Španěl Arón Canet (24). V první řadě s ním bude budoucí Salačův týmový kolega Jake Dixon z Británie a japonský lídr šampionátu Ai Ogura.

Salačovi se nepodařilo z tréninků proniknout přímo mezi účastníky druhé části kvalifikace. Po pátku za čtrnáctým místem zaostával jen o setinu, v sobotu ale jeho snažení ovlivnil brzký pád a s osmnáctým časem zůstal za postupem už zhruba o dvě desetiny. A v první části kvalifikace ho pak na devátém místě dělilo od potřebné čtvrté příčky dokonce 293 tisícin.

"Je to zklamání. Začal jsem dobře, ale po pádu už jsem se nedokázal zlepšit. Ta nehoda mi vzala trochu sebevědomí. V kvalifikaci jsme se domnívali, že bude lepší jet s jednou sadou pneumatik, abych získal zpět dobrý pocit, ale nedokázal jsem se dostat do druhé části. Tak to je, ale v neděli do toho dám všechno, aby z toho byl slušný výsledek," řekl Salač na webu svého týmu Elf Marc VDS Racing.

Kvalifikaci v královské třídě MotoGP vyhrál vedoucí muž MS Jorge Martín, ale v následném sprintu šance španělského jezdce skončily záhy po pádu. Na stroj se sice vrátil a dojel desátý, to je ale ve sprintu první nebodované místo.

Martínův nezdar využil jeho hlavní rival v boji o titul Ital Francesco Bagnaia a po pátém vítězství ve zkráceném závodě v sezoně snížil ztrátu na lídra o polovinu na 12 bodů. Zvítězil před krajanem a kolegou z týmu Ducati Lenovo Eneou Bastianinim, třetí skončil Marc Márquez. Španělský exmistr světa v kvalifikaci po pádu neměl měřený čas a na stupně vítězů se prosadil po startu z dvanáctého místa. Na pódium naopak nedosáhl žádný z jezdců z první řady roštu.

Výsledky kvalifikace na VC Indonésie