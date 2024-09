Salač si v Indonésii dojel pro 15. místo a nebodoval, druhý triumf v sezoně má Canet

Filip Salač (22) díky diskvalifikaci soupeře vybojoval alespoň jeden bod v motocyklové Velké ceně Indonésie. Cílem závodu Moto2 projel český pilot jako šestnáctý s devítisekundovou ztrátou na bodovanou patnáctku, kvůli porušení technických pravidel ale přišel o sedmou příčku Izan Guevara. V Mandalice zvítězil Španěl Arón Canet (24) a po druhém triumfu v sezoně se v celkové klasifikaci posunul z šesté pozice na třetí. V královské třídě MotoGP triumfoval lídr mistrovství světa Jorge Martín (26) ze Španělska. Vítězství v hlavním závodě se dočkal po více než čtyřech měsících.

Salačovi se nepovedla sobotní kvalifikace a po startu z osmé řady a 23. pozice se navíc musel vyhýbat kolizi před sebou. Na trati měl k bodům daleko, ale nakonec díky prohřešku španělského soupeře prodloužil aktuální sérii závodů s bodovým ziskem na pět.

"Byl to těžký závod. Neměl jsem ideální start a ještě jsem musel vyjet mimo trať, protože přede mnou spadl jezdec, takže jsem ztratil pár pozic. Dělal jsem potom, co jsem mohl, ale stále jsem ztrácel v druhém sektoru," uvedl Salač na týmovém webu. "Mrzí mě to, protože motorka dnes byla připravená na lepší výsledek. Ale nevěšíme hlavy, jsem si jistý, že (za týden) v Japonsku to bude lepší závod," dodal.

Vedení v klasifikaci Moto2 si upevnil druhým místem Japonec Ai Ogura, poté co jeho hlavní rival Sergio García ze Španělska po pádu závod nedokončil. Ogura před nadcházející domácí Grand Prix v Motegi a celkem pěti zbývajícími závody vede pořadí o 42 bodů. Salač, který v Indonésii doplatil na nevydařenou sobotní kvalifikaci a startoval až z osmé řady, se 40 body jednu příčku ztratil a je sedmnáctý.

Martín si spravil chuť po sobotním sprintu, ve kterém coby vítěz kvalifikace dojel po pádu desátý a nebodoval. V hlavním závodě už aktuální vicemistr světa pole position proměnil v plný zisk a připsal si třetí triumf v sezoně. Zvítězil ale poprvé od květnové Velké ceny Francie v Le Mans, od té doby zaznamenal v devíti dílech seriálu šest druhých míst a dva úspěchy přidal alespoň ve sprintech.

Martín napravil sobotní nezdar a vede pořadí o 21 bodů před Francescem Bagnaiou, který k sobotnímu vítězství ve sprintu přidal třetí místo. Italského jezdce porazil ještě jiný Španěl Pedro Acosta, jenž si v nováčkovské sezoně v MotoGP vyrovnal druhým místem maximum. Do cíle dojelo jen 12 z 21 závodníků, mezi odpadlíky byli i rivalové v boji o celkové třetí místo Enea Bastianini, který havaroval, a Marc Márquez, jemuž začal během jízdy hořet stroj.

V Moto3 potvrdil dominanci Kolumbijec David Alonso. V patnáctém závodě sezony si připsal devátý triumf a mistrovství světa vede už s náskokem 97 bodů. Za týden v Japonsku si tak může s velkým předstihem zajistit titul.

Výsledky závodu VC Indonési