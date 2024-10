Salačovi úvodní trénink v Austrálii nevyšel, ve Phillip Islandu dojel až ve třetí desítce

Filip Salač (22) zajel v úvodním tréninku před nedělní motocyklovou Velkou cenou Austrálie až 22. čas. Od čtrnácté pozice, která zaručuje postup přímo do druhé části kvalifikace, dělí českého jezdce Moto2 přes osm desetin sekundy. Za nejrychlejším mužem tréninku Fermínem Aldeguerem ze Španělska, zaostal pilot týmu Elf Marc VDS o dvě a čtvrt sekundy. Druhý trénink a kvalifikace jsou ve Phillip Islandu na programu v sobotu.

Po dešti v dopoledním volném tréninku, ve kterém byl až pětadvacátý, neměl Salač na osychající trati dobrý pocit. S týmovým kolegou Tonym Arbolinem absolvovali jen osm kol, zdaleka nejméně z celého pole. Italský jezdec ale dokázal zajet šestý čas.

"Byl to těžký den. Podmínky byly obtížné. Jeli jsme na slickách (pneumatikách do sucha), ale trať úplně suchá nebyla a můj pocit nebyl dokonalý," uvedl na týmovém webu Salač, který do Austrálie dorazil jako třetí muž předchozího závodu v Japonsku. "Musíme do zítřka upravit motorku, protože jsem si na ní v několika pasážích nebyl jistý. Doufám ve zlepšení počasí, pak jsem si jistý, že navážeme na to, kam jsem se aktuálně dostali," dodal momentálně 15. jezdec průběžné klasifikace mistrovství světa.