Bagnaia spadl, Martín v Malajsii sahá po titulu. Salač dojel v kvalifikaci Moto2 desátý

Jorge Martín (26) vyhrál sprint při Velké ceně Malajsie a přiblížil se k zisku titulu v MotoGP, protože jeho rival Francesco Bagnaia (27) po pádu nebodoval. Španělský pilot zvýšil náskok v čele pořadí mistrovství světa na 29 bodů a už v neděli bude mít reálnou šanci šampionát rozhodnout. Filip Salač (22) obsadil 10. místo v kvalifikaci Moto2 a do předposledního závodu sezony odstartuje ze čtvrté řady.

Bagnaia vyhrál v Sepangu kvalifikaci, ale ve sprintu šel hned po startu do čela Martín. Italský jezdec se za něj zavěsil, jenže už ve třetím kole jeho šance na zisk třetího titulu za sebou významně poklesly. Na zemi skončil v levotočivé zatáčce bez cizího zavinění po vlastní chybě a Martín si bez problémů dojel pro sedmé vítězství ve sprintu v sezoně a 12 bodů.

Dává mu to solidní šanci na případné nedělní oslavy, protože titul si zajistí například v případě vítězství za předpokladu, že Bagnaiu porazí ještě alespoň jeden soupeř. Do konce šampionátu pak bude zbývat ještě odjet jeden závod, jeho dějiště ale není známé, poté co ho kvůli záplavám nebude hostit původní pořadatel Valencie.

Salač v druhém tréninku navzdory půlsekundovému zlepšení neudržel páteční druhé místo a s 15. časem zůstal o 37 tisícin sekundy a jednu pozici za postupem do finále kvalifikace. V její první části ale skončil bezpečně druhý a v závěrečných bojích o rozestavení na startovním roštu uzavřel první desítku. Za nejrychlejším Jorgem Navarrem ze Španělska zaostal o 525 tisícin sekundy.

"Byl to náročný den, ale myslím, že desátá pozice je dobré místo na startu do nedělního závodu a jsem si jistý, že se probojuju k dobrému výsledku," uvedl Salač na webu svého týmu Elf Marc VDS.