Do Česka se v roce 2025 vrátí závod seriálu MotoGP, opět se pojede na Masarykově okruhu v Brně

Do Brna se v roce 2025 vrátí závod seriálu MotoGP. Na fotce je Marc Márquez, který Velkou cenu České republiky vyhrál v roce 2019.

Do seriálu mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP se příští rok opět vrátí Velká cena České republiky. Tradiční podnik se naposledy konal na automotodromu v Brně v roce 2020, poté vzhledem k chybějícím financím z kalendáře vypadl. Potvrzení návratu dnes prezentoval společně s organizátory a zástupci promotérské společnosti Dorna Sports také předseda české vlády Petr Fiala. Smlouva je podepsána na pět let, tedy na roky 2025-2029.

Doposud poslední edici závodu vyhrál v roce 2020 v kategorii MotoGP Jihoafričan Brad Binder. Na trati se tehdy za celý víkend představil jen jeden český závodník. Filip Salač v nejnižší kategorii Moto3 obsadil až 25. místo. Poté z kalendáře šampionátu brněnský závod vypadl kvůli nedostatku peněz na zaplacení takzvaného zalistovacího poplatku, který v posledním roce činil zhruba šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy odhadem za 100 milionů korun.

Na začátku srpna sdělil jihomoravský hejtman Jan Grolich, že by kraj obnovení závodů přivítal a že je připraven přispět podobnou částkou jako před pandemií koronaviru (30 milionů korun). Přibližně stejnou sumou přispívalo i město Brno. Jednání o návratu motocyklové GP do Česka zřejmě souvisí i se změnou majitele okruhu. Ten loni v březnu koupil podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své společnosti Shakai. Předtím areál vlastnil Karel Abraham starší, jehož syn do roku 2019 závodil v MotoGP.

Stát na akci finančně přispěje prostřednictvím Národní sportovní agentury, mělo by jít o desítky milionů korun. Brněnští a také krajští radní schválili příspěvek 35 milionů korun na každý rok po dobu pěti let. Kolik přispěje stát, aktuálně není zřejmé. Podle Fialy ještě není částka pevně daná a bude součástí státního rozpočtu na příští rok. "Rozhodně však půjde o vyšší desítky milionů korun," řekl novinářům premiér. Podle něj jsou závody přínosem nejen z ekonomického hlediska, ale jedná se i o akci, která má kulturní rozměr s velkou tradicí.

Zatímco v posledních letech byl pořadatelem spolek, který založily společně město a kraj, nyní pořadatelství zajistí Autoklub ve spolupráci s Automotodromem Brn. Podle prezidenta Autoklubu Jana Šťovíčka zajistí velkou část potřebných peněz soukromé subjekty. Není však zřejmé, jaká je výše zalistovacího poplatku, což jsou peníze, které musí pořadatel zaplatit promotérovi.

Kvůli tomu, že v minulosti pořadatel, tedy město a kraj, dostával informaci o příspěvku ze státního rozpočtu na poslední chvíli, konání závodu v dalších letech zkrachovalo. "Současná výše poplatku je obchodním tajemstvím," řekl Štovíček. Uvedl však, že částku vedle veřejných zdrojů výrazně pokryjí příjmy ze vstupného.

Kdy se pojede?

Odpůrci závodů v minulosti zpochybňovali příspěvky z veřejných zdrojů. Fiala k tomu řekl, že šlo o jednu z nejnavštěvovanějších a nejsledovanějších akcí v Česku, která "přináší nepochybně profit pro širší region i celé Česko a je podporou podnikatelů v regionu". "Veřejné prostředky se mnohonásobně vrátí," prohlásil premiér. Šťovíček ho doplnil tím, že ekonomická výhodnost vychází i z odborných studií. Pořadatelé si je nechávali zpracovávat v minulosti jako argument na obhajobu využití veřejných peněz.

Šťovíček dnes také řekl, že zatím není jasné, v jakém termínu se v Brně pojede. Usiluje ale o to, aby to bylo jako v minulosti v polovině či druhé polovině srpna.

Do okruhu je nutné výrazně investovat, před lety se mluvilo o tom, že je potřeba za 100 milionů korun rekonstruovat závodní dráhu. "Bez toho by se závod jet nemohl. Nejedná se pouze o dráhu, ale o řadu technických věcí. Investice by měla jít kompletně ze soukromých zdrojů," řekl novinářům současný majitel společnosti Automotodrom Brno Karel Hubáček.