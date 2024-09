Red Bull přišel o vedení v Poháru konstruktérů. Teď do toho dáme všechno, říká Horner

Christian Horner (50) – šéf stáje Red Bull – v neděli po Velké ceně Ázerbájdžánu prohlásil, že jeho tým se v Poháru konstruktérů stal lovcem. A hodlá udělat všechno pro to, aby znovu získal vedení nad McLarenem, který je nově v čele. Poprvé po deseti letech.

Pohár konstruktérů rakouská stáj vyhrála dvakrát v řadě, před rokem navíc s 21 vítězstvími ve 22 závodech zažila nejdominantnější sezonu v historii formule 1.

Jenže nedělní vítězství Oscara Piastriho a čtvrté místo Landa Norrise poslalo McLaren do čela průběžného pořadí, a to o 20 bodů před Red Bull, kterému při honbě za pódiem na poslední chvíli vypadl Sergio Pérez a Max Verstappen skončil pátý.

Náskok trojnásobného mistra světa Verstappena před nejbližším rivalem Norrisem se sedm závodů před koncem soutěže snížil na 59 bodů z předchozích 62. Horner s celkovým výsledkem nebyl spokojen, ale stále je podle něj o co hrát. "Nebráníme teď naše vedení, ale stíháme soupeře. Vývoj šampionátu se změnil a my do toho prostě dáme všechno," řekl novinářům.

Red Bull vypadal, že do závodu vstoupil v mnohem lepší formě než v některých posledních závodech. Pérez a Verstappen startovali ze čtvrtého, respektive šestého místa, zatímco Piastri byl druhý a Norris až patnáctý.

Havárie mezi Pérezem a Carlosem Sainzem z Ferrari v předposledním kole, stejně jako výborný Norrisův výkon a celkově dobrá týmová práce McLarenu vše zvrátily a bývalí šampioni se poprvé od roku 2014 dostali do čela.

"Je nepříjemné, že po tom, odkud Lando startoval, jsme ho dnes neporazili, ale naštěstí nezískal hodně bodů," zamyslel se Horner.

Pérez, který se v posledních dvanácti závodech nedokázal dostat mezi nejlepší trojici, novinářům řekl, že je za celý tým smutný, ale pochválil fungování vozu. "Výsledek je frustrující, ale aspoň se nám vrátilo správné tempo."

