Ricciardo vyvrací spekulace o konci ve stáji RB. Ale dům bych na to nevsadil, řekl

Zkušený pilot stáje RB Daniel Ricciardo (35) prohlásil, že si není vědom žádného rozhodnutí o svém možném brzkém konci ve formuli 1. Sílí totiž spekulace, že nedělní Velká cena Singapuru by mohla být jeho poslední... Rodák z australského Perthu nezažívá dobrý ročník, na kontě má pouze 12 bodů.

Na otázku týkající se zvěstí, že by se ho RB, vlastněná společností Red Bull, mohla zbavit ve prospěch Novozélanďana Liama Lawsona, Australan reaguje tak, že se soustředí na rok 2025.

"Co se tohoto tématu týče, myslím až na další rok," řekl ve čtvrtek novinářům v paddocku. "Nemůžu říct příliš mnoho detailů, ale co se týče aktuální smlouvy, ta míří právě sem. Jestli budu do stáje dále patřit nebo ne, je pro mě téma až pro rok 2025," pokračoval vítěz osmi Velkých cen.

"Zaslechl jsem určité spekulace o zbytku sezony, ale že bych měl být teď nahrazen, o tom nic nevím," dodal Ricciardo, kterému končí smlouva na konci roku 2024. "Takže rozhodnutí očekávám až na příští rok."

Už nějakou dobu se v zákulisí řeší, že Lawson by mohl být povolán do akce, aby mu stáj šla naproti a dala najevo zájem o jeho služby. Mladík v loňské sezoně zastoupil zraněného Ricciarda v pěti závodech a získal dva body za deváté místo v Singapuru.

Ohledně toho, zda-li má Ricciardo ve smlouvě zakotven bod, který by mohl znamenat, že Singapur bude jeho posledním závodem, příliš hovořit nechtěl.

"Nemyslím si to, ale také víme, jak tento sport funguje. Spekulace nejsou nic nového, ale zároveň nemám samozřejmě takovou jistotu, že bych na své setrvání třeba vsadil dům. Na to už znám tuhle branži příliš dobře," vykládal bývalý pilot Toro Rosso či Red Bullu.

Australan, který se loni vrátil po působení u McLarenu, získal 12 bodů ze 17 letošních závodů a jeho japonský týmový kolega Yuki Cunoda má oproti němu deset bodů náskok.

Cunoda už byl mimo jiné stájí potvrzen pro rok 2025. Ricciardo ještě nedávno tak trochu doufal, že v roce 2025 by se mohl vrátit do seniorského týmu Red Bullu a sekundovat trojnásobnému mistrovi světa Maxi Verstappenovi. Jenže Mexičan Sergio Pérez v červnu s týmem trochu překvapivě o další dva roky prodloužil.

Ricciardo tímpádem zatím netuší, jaká bude jeho závodní budoucnost. "Možná tak, možná tak... Zůstávám nohama na zemi a uvidíme, co se stane," řekl.

