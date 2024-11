Leclerc klel jako Verstappen, veřejným pracím se ale vyhnul. Za sprosté slovo dostal pokutu

Pilot formule 1 Charles Leclerc (27) dostal pokutu 5000 eur (127 tisíc korun) za vulgární výraz, který použil na tiskové konferenci po předchozí Velké ceně Mexika. Stejnou částku mu vedení F1 uložilo zaplatit podmínečně, pokud se v následujících 12 měsících opět podobně proviní. Je to v nedávné době druhý případ, po zářijové Velké ceně Singapuru dostal za stejnou věc mistr světa Max Verstappen (27) jako trest veřejně prospěšné práce.

Leclercovi "ulétl" hrubý anglický výraz začínající na F při hodnocení závodu, když popisoval jezdeckou chybu v závěru, která ho stála druhé místo. "Dostal jsem smyk, a jak jsem to vyrovnával, dostal jsem na druhé straně další. Pomyslel jsem si: 'F***'," líčil Leclerc před médii. Okamžitě si nicméně pochybení i s důsledky, které měl stejný případ pro Verstappena, uvědomil a hned přidal omluvu. "Oh, omlouvám se. Oh ne, ne. Nechci dělat s Maxem," řekl.

Leclercovu okamžitou reakci vzali komisaři podle oficiálního zdůvodnění jako polehčující okolnost a sáhli k jinému trestu než v případě Verstappena.

"Takový jazyk není vhodný na veřejnosti. Jedná se o pochybení, jak je definuje mezinárodní sportovní kodex, a porušení článku 12.2.1. Komisaři uznávají, že výraz nebyl myšlen proti nikomu ani žádné skupině a Leclerc se okamžitě omluvil," píše se ve zdůvodnění verdiktu, které vedení formule 1 zveřejnilo v dějišti nedělní Velké ceny Sao Paula.