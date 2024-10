Můžete přestat ničit náš sport? Nové pravidlo vyvolalo kritiku, přitom se testovalo roky

Už několik let se testuje tzv. off-court coaching, tedy komunikace hráčů s trenéry přímo během zápasu. Od příští sezony ovšem dostává toto pravidlo oficiální zelenou přímo od Mezinárodní tenisové federace (ITF). Rozhodnutí se setkalo s kritikou na sociálních sítích. "Můžete přestat ničit důležitý aspekt našeho sportu?" napsal finalista nedávného US Open Taylor Fritz (26). "Tohle nové pravidlo je smutné," vyjádřil se Denis Shapovalov (25).

Nebudeme si nic nalhávat. Asi každý, kdo se živí profesionálním tenisem, alespoň jednou využil radu trenéra během zápasu. Ať už to pravidla dovolovala, či nikoli. A je jedno, jestli si to v tu chvíli aktér uvědomoval, nebo to udělal nevědomky v klíčovém momentě či zoufalé situaci. Do této kategorie nejspíše spadají i kritici, kteří si teď na sociálních sítích na nové oficiální pravidlo stěžují.

Tzv. off-court coaching, v rámci nějž může hráč komunikovat přímo s trenérem během výměny stran, mezi jednotlivými body, v pauze mezi sety nebo v průběhu ošetřování soupeře, je s námi už roky. Testoval se od sezony 2017 na vybraných turnajích a od loňského roku jsme ho mohli vidět ještě mnohem více, třeba na všech čtyřech grandslamech. A došlo na něj už dávno před testovacím obdobím. Tehdy se ale porušení mnohem více hlídalo a nejeden tenista byl za to potrestán.

Přestaňte ničit náš sport

Off-court coaching se testoval roky a teď byl oficiálně zaveden mezi tenisová pravidla. Okamžitě poté se vyrojila kritika na sociálních sítích přímo od hráčů. Mezi ty nejhlasitější se v tuto chvíli řadí Taylor Fritz s Denisem Shapovalovem.

"Můžete, prosím, přestat ničit mentální/strategický aspekt našeho sportu?" napsal Fritz. Finalista nedávného US Open kritizoval možnost koučinku už předloni, dokonce označil pravidlo za hloupé. "Tenis je individuální sport, tak proč to mění? Měl by to být hráč, kdo si na kurtu poradí a vymyslí, jak dojít k výhře," řekl Američan během tiskovky na Masters v Cincinnati 2022.

Podle bývalého 10. tenisty světa Shapovalova tímto rozhodnutím přichází tenis o výjimečnost. "Jako hráči a fanouškovi tohoto sportu mi přijde nové pravidlo o off-court coachingu smutné. Tenis je výjimečný v tom, že hráč je na kurtu sám." S příspěvkem Kanaďana souhlasí například bývalý hráč a nyní trenér Magnus Norman.

Na zprávu ITF zareagoval i Australan John Millman. "Off-court coaching stojí za ....."

"Ohlasy na testování včetně těch od hráčů, trenérů i umpirových rozhodčích byly pozitivní a všechny mezinárodní sankční orgány podpořily žádost o trvalou změnu pravidel tenisu u výboru ITF," stojí v oznámení. Mezinárodní tenisová federace zároveň uvedla, že on-court coaching, kdy trenér či kapitán může koučovat své svěřence přímo na kurtu, bude nadále probíhat pouze v týmových soutěžích (např. Davisův pohár či BJK Cup).

Na off-court coaching může dojít kdykoli během zápasu vyjma momentů, kdy se hraje o zisk bodu. Komunikace mezi trenérem a hráčem může být verbální (pouze když je hráč na stejné straně kurtu jako jeho tým) i neverbální. Mezi jednotlivými body by měla být krátká a ohleduplná k soupeři i průběhu hry.

Každý turnaj si může zvolit pro toto "nové" pravidlo vlastní hranici. Například kdo přesně z hráčské lóže a kolik členů bude smět hráče koučovat nebo zda bude koučink povolen v případě přerušení hry kvůli počasí, během ošetření soupeře či pauzy na toaletu protivníka (viz oficiální zpráva od ITF).

Serena nazvala sudího zlodějem

Jedno z nejznámějších potrestání za off-court coaching ve chvíli, kdy nebyl povolen, má na kontě legendární Serena Williamsová. Majitelka 23 grandslamových trofejí neudržela ve finále US Open 2018 nervy na uzdě, a dokonce nazvala umpirového rozhodčího Carlose Ramose zlodějem a lhářem. Ještě k tomu ho obvinila ze sexismu.

Po tomto incidentu nedostala celou finanční odměnu za postup do finále závěrečného grandslamu sezony. Pořadatelé jí strhli téměř 20 tisíc dolarů.

Na opačné straně takové situace byl Daniil Medveděv, který v semifinále na Australian Open 2022 řval na umpirového sudího, aby potrestal Stefanose Tsitsipase, jenž měl dostávat během zápasu rady od otce Apostolose.

"Jeho táta (Tsitsipase) může po každém bodu mluvit? Jste hloupý? Pane bože, jste tak špatný umpire. Jak může někdo takhle špatný řídit semifinále grandslamu?" Za hádku s rozhodčím vyfasoval pokutu 12 tisíc dolarů.