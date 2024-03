Na Anfieldu se splnil jeden velký sen. Nemocný Eriksson vedl v zápase legend Liverpool

Bývalý švédský fotbalový trenér Sven-Göran Eriksson (76) dovedl Liverpool k vítězství v charitativním zápase legend proti Ajaxu Amsterdam. Koučovi, který v letech 2001 až 2006 vedl anglickou reprezentaci, byla v lednu diagnostikována rakovina v pokročilém stadiu.

Eriksson byl potěšen výkonem výběru Liverpoolu a výsledkovým zvratem. Poté, co dvakrát inkasoval, se anglický klub dostal na koně po gólech Gregoryho Vigneaulta, Djibrila Cissého, Nabila El Zhara a Fernanda Torrese.

"Dnes se mi splnil sen. Vždycky jsem si přál vést Liverpool alespoň v jednom zápase, je to můj oblíbený klub už od dětství," řekl dojatý Eriksson, kterému fanoušci na Anfieldu tleskali vestoje.

Téměř 60 tisíc diváků na slavném Anfieldu nakonec vidělo výhru domácího týmu 4:2. U postranní čáry dělali slavnému trenérovi společnost při vedení legend Ian Rush, John Aldridge a John Barnes. Za Reds se na hřišti objevila i taková jména jako Jerzy Dudek, Daniel Agger, Steven Gerrard, Ryan Babel nebo Martin Škrtel.

Před zápasem vyjádřil Švédovi podporu i současný manažer Liverpoolu Jürgen Klopp, který se s ním setkal v týmovém hotelu. Když před výkopem zazněly slavné tóny písně You'll Never Walk Alone, byl Eriksson viditelně dojatý. Na hřišti se postavil vedle bývalého kapitána Gerrarda, kterého vedl v anglické reprezentaci.

V památném zápase Škrtel také předvedl své umění. Profimedia

"Přes poločas se všechno změnilo. Věděl, že v prvním poločase jsme nehráli do šířky a snažili jsme se tlačit středem. Udělal spoustu změn a dal nám potřebnou šířku. Stále má v sobě to trenérské kouzlo," řekl Gerrard a dodal: "Mít tu dnes Svena bylo výjimečné. Jakmile jsem se dozvěděl, že tu bude, nemohl jsem se dočkat, až si pod ním naposledy zahraju."

"Myslím, že vítězem byl dnes každý. Bylo to krásné, naprosto fantastické, neuvěřitelné - You'll Never Walk Alone, zbytek zápasu a vítězství," řekl Eriksson.

Následně se vyjádřil k výkonům zúčastněných hráčů: "Už jim není dvacet let. Byl to nesmírně dobrý fotbal. Je to fantastické, přijeli z celé Evropy, Gerrard přijel z jiného koutu světa. Je to vzpomínka na celý život."

Zkušený trenér se kromě působení na lavičce anglické reprezentace proslavil také ziskem ligových titulů s Laziem Řím v Itálii, Benfikou Lisabon v Portugalsku a IFK Göteborg v rodném Švédsku.