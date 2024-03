Jaroš si pochvaluje rakouské angažmá: Sturm byl správný krok. Liverpool mě pořád sleduje

Dalo mu práci, než si našel nové angažmá a mohl opustit Liverpool. Premiérová nominace do národního týmu je však pro Vítězslava Jaroše (22) potvrzením, že hostování ve Sturmu Graz bylo krokem správným směrem. Nejen o tom promluvil český brankář na srazu reprezentace, která se vedením nového trenéra Ivana Haška chystá na přípravné zápasy v Norsku a s Arménií.

Nominace ho příjemně překvapila, určité náznaky měl ale již předem. "Byl jsem v kontaktu s (trenérem brankářů) Radkem Černým, jezdili se koukat na mé zápasy. Věděl jsem, že v širším okruhu jsem, za nominaci jsem samozřejmě moc rád," uvedl Jaroš na tiskové konferenci po úterním tréninku.

Zařadil se mezi pět noviců, kterých se týkají nováčkovské rituály. "Člověk si stoupne do kruhu a představí se. Ještě jsme ale nebyli všichni, některé z nás to teprve čeká. Nervozita před prvním srazem je vždycky, přicházíte do nového. Já navíc v Česku nikdy nechytal, pro mě je to tedy ještě o to víc jiné než pro ostatní. Ale parta je skvělá, věřím, že všichni bez problémů zapadnou," popsal rodák z Příbrami.

Jeho nový tým minulý týden vypadl v osmifinále Evropské konferenční ligy s Lille, v nejvyšší rakouské soutěži je Sturm druhý dva body za Salcburkem. "Jsem spokojený, na začátku sezony jsem nechytal. Byl jsem v Liverpoolu a něco se nepovedlo, nenašlo se adekvátní hostování. Pak až v lednu, do týmu, kde mám garantované minuty, hrajeme poháry a o titul."

Má za sebou již tři hostování na ostrovech, mimo ně se vydal poprvé. "V zahraničí i střední Evropě je těžké najít hostování bez opce. Teď se povedlo na půl roku, v plánu bylo delší dobu. Je to správný krok, otevřel mi dveře i do reprezentace. Navíc s Liverpoolem jsem nadále v kontaktu. Po každém zápase si voláme s trenérem brankářů, pořád mě sledují. Prý se jim to líbí," poukázal gólman, o němž se spekulovalo v souvislosti s možným příchodem do Slavie. "Osobně úplně nevím, jak blízko pro mě byla. Řešila to moje agentura, nechci šířit nějaké fámy."

Poslední sezony Vítězslava Jaroše. Livesport

Zatím je pro něj stále zásadní, jaké je jeho postavení v brankářské hierarchii Liverpoolu. "Nevím, jak na tom jsem teď, ale řekli mi, že bude dobré odejít a začít chytat. Uvidí se, co bude v létě, kdo tam zůstane. Je skvělé trénovat s Alissonem, což je světová špička. Teď proti Spartě všichni viděli i Kellehera, když chytne formu, taky gól nedostane."

Až z novin zjistil, že po sezoně Anfield z vlastního rozhodnutí opustí úspěšný trenér Jürgen Klopp. "Pro všechny je to šok. Má smlouvu ještě na čtyři roky, málokdy to trenér v této situaci ukončí sám. Uvidíme, co bude po jeho odchodu."

Jaroš se v reprezentaci sešel s dalším bývalým gólmanem reprezentace do 21 let Matějem Kovářem. Oba se vydali na Britské ostrovy již v mládežnickém věku. "Určitě bych takový krok všem doporučil. Když vám nevyjde, můžete říct, že jste to aspoň zkusili. A když jo, dveře pak máte otevřené skoro všude."

Neatjí, že by si rád odbyl reprezentační debut. "Kdybych se aspoň na chvíli dostal na hřiště, byl by to splněný sen... Kdo by nechtěl, ale vše záleží na trenérovi, musíme se mu ukázat i na tréninku." Jedničkou nejspíš bude zkušený Jindřich Staněk.