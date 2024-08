Odveta ukáže, jak jsme připraveni, pro postup uděláme vše, říká před Beer Ševou Holoubek

David Holoubek by s Boleslaví rád proklouzl do závěrečné fáze kvalifikace KL.

Trenér Mladé Boleslavi David Holoubek (44) nemá před odvetou 3. předkola Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa obavy z vysokých teplot, které panují v bulharské Loveči, dějišti zápasu. Podle kouče vládne v týmu dobrá nálada a odhodlání projít do závěrečné fáze kvalifikace. V klubové nahrávce pro média rovněž uvedl, že ještě není úplně rozhodnutý o podobě základní sestavy.

Mladá Boleslav před týdnem doma remizovala s Hapoelem 1:1. V případě postupu by ji čekal maďarský Paks, poslední překážka na cestě do hlavní fáze evropského poháru. Tu si Středočeši zahráli pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v někdejším Poháru UEFA.

"Doufáme, že jsme připraveni. Nálada je dobrá, víme, o co hrajeme. Respektujeme velkou sílu soupeře, ale jsme odhodlaní udělat všechno pro to, abychom postoupili," uvedl Holoubek. "Udělali jsme si analýzu, dnes to budeme ještě řešit. Náš způsob napadání, vedení útoku, obecně ofenzivu. Nepředpokládám, že by soupeř změnil svou hru," doplnil.

Zápas se uskuteční v Loveči, kde hraje Hapoel domácí utkání kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Během středčního podvečerního tréninku bylo na stadionu 36 stupňů Celsia, podobná teplota bude podle předpovědi i ve čtvrtek v době výkopu v 19:00.

"Nezastírám, že počasí je lehce extrémní, ale jsme schopní to zvládnout. Je léto, k létu vysoké teploty patří, nevidím v tom žádný zásadní problém. Zítra hrajeme ještě o hodinu později, takže tu bude i trochu stín. Nezaobíráme se tím a věnujeme se jenom naší hře a soupeři," prohlásil trenér.

Bývalý kouč Sparty, Liberce nebo mládežnických reprezentací do nedělního ligového zápasu s Českými Budějovicemi překvapivě nasadil takřka nejsilnější sestavu. Jeho svěřenci se naladili na odvetu s Beer Ševou výhrou 4:0. Podobná základní jedenáctka se dá očekávat i ve čtvrtek.

"Ještě se lehce rozhodujeme na dvou třech postech. Ale myslím si, že to nebude žádné zásadní překvapení. Můžeme jít do prodloužení, do penalt, těžko predikovat vývoj. I v tomhle ohledu to pro nás bude velká zkouška, jak je celý tým připravený," dodal Holoubek.