Talent Panoš nastartoval obrat Plzně v Evropské lize, Boleslav s Beer Ševou remizovala

Fotbalisté Plzně v rámci 3. předkola Evropské ligy porazili ukrajinský Kryvbas 2:1, a to i díky brance šestnáctiletého Jiřího Panoše. Talentovaný záložník nádhernou střelou v úvodu druhého poločasu vyrovnal a stal se tak nejmladším českým střelcem v pohárové Evropě. Mladá Boleslav rozehrála 3. předkolo Konferenční ligy s Hapoelem Beer Ševa domácí remízou 1:1.

Dlouhé minuty se hrálo bez náznaku jakékoliv šance pouze mezi oběma šestnáctkami, ve 20. minutě však plzeňské obraně po levé straně unikl Ivan Dibango, nacentroval před branku a volný Prince Kwabena Adu poslal domácí do vedení. Plzeň po inkasovaném gólu dostala Kryvbas pod tlak, Ukrajinci ale byli i nadále nebezpeční z rychlých protiútoků.

Ve 38. minutě si do plzeňského pokutového území opět naběhl Dibango a jeho střelu musel likvidovat Marián Tvrdoň. Viktorka si žádnou větší příležitost nevytvořila ani po zbytek prvního poločasu, a tak do kabin mohli jít výrazně spokojenější svěřenci trenéra Jurije Vernyduba.

Statistiky utkání. Livesport

Do druhého poločasu Plzeň nastoupila bez nevýrazného Matěje Vydry, kterého na hrotu útoku nahradil Daniel Vašulín. A hned ve 48. minutě bylo vyrovnáno, když se před hranicí velkého vápna opřel do balonu teprve šestnáctiletý Panoš, který nádherně vymetl šibenici a stal se tak nejmladším českým střelcem v evropských pohárech. Do vedení mohla Viktorka jít o pět minut později, když se míč od Pavla Šulce odrazil přímo do běhu Lukáši Červovi, český reprezentant však střílel těsně vedle branky.

Rozhozená domácí obrana opět zazmatkovala v 56. minutě, Šulce však z bezprostřední blízkosti vychytal Andrij Kliščuk. V 67. minutě o sobě dali po delší době vědět domácí, když hlavou nebezpečně zakončoval Oleksandr Romančuk. O minutu později měl Kryvbas další šanci – v samostatném úniku před Tvrdoněm se zjevil Daniel Sosah, ale plzeňský gólman ho však skvěle vychytal. Lekci z produktivity udělili Západočeši ukrajinskému týmu v 69. minutě, když Šulc nádherně našel před brankou Vašulína, pro nějž už nebyl problém překonat bezmocného Kliščuka.

Ve čtvrtek jako první zahrozili v páté minutě hosté z Izraele. Centr z levé strany dosvištěl na přední tyč, kde ho lehce trknul Alon Turgeman, míč však jen proletěl nikým netečovaný celým mladoboleslavským vápnem. Záhy se prostřednictvím dvou šancí Lukáše Maška osmělil také český zástupce.

Mladý útočník se nejprve prodral k centru Vasila Kušeje, který hlavou v souboji s dotírajícím gólmanem poslal těsně mimo. Posléze se dostal k vyražené střele Vydry, tentokrát sice zakončoval nohou, balon ale poslal podél brankové čáry znovu vedle.

Statistiky utkání. Livesport

Místo vedoucího gólu se tak diváci v Lokotrans Aréně málem dočkali ledové sprchy. Ve 21. minutě se po skrumáži v domácí šestnáctce z velké blízkosti prosadil Rotem Hatuel, jeho trefě však předcházel jasný ofsajd. V závěru úvodního dějství se uvnitř pokutového území opět prodíral do šance Mašek a jelikož byl při svém počínání faulován, dostali hráči v modrém příležitost zahrávat penaltu. Její exekuce se ujal Vydra a nekompromisní ranou po zemi vsítil svůj první gól v evropských pohárech. Vylepšit už tak dobrou situaci Boleslavi mohl v samém závěru první půle Kušej, domácí křídelník ale svůj samostatný úprk zakončil jen slabým pokusem, s nímž brankář Niv Eliasi neměl problém.

Nevyužité šance mohly domácí mrzet prakticky okamžitě po změně stran. Yosefi natáhl ke střele ze střední vzdálenosti, která po smolné teči Marka Suchého vyústila ve srovnání na 1:1. Překlopit stav vyrovnaného zápasu na stranu o něco aktivnějších Izraelců mohl Hatuel, jeho obstřel na zadní tyč však obrana Středočechů zvládla srazit na roh.

V podobné pozici se v závěrečné dvacetiminutovce objevil Antonio Sefer a zvolil totožné řešení, tomu ale scházela přesnost. Navzdory převaze Hapoelu mohla v upršeném závěru rozhodnout Boleslav. Za dlouhým nákopem Matouše Trmala nejrychleji vystartoval Solomon John a z první se pokusil přehodit Eliasiho, těsně však i kvůli přispění brankáře neuspěl.