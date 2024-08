Česká výprava v Paříži stále čeká na první medaili. A tak vyhlíží start závodu kajakářů ve vodním slalomu, kde je hlavním favoritem Jiří Prskavec (31). Olympijský vítěz z Tokia má ale nového rivala. Mladíka, o kterém se donedávna skoro nevědělo. A co je jisté, publikum bude právě na straně Titouana Castrycka (19). Vycházející francouzská hvězdička zná kanál ve Vaires-sur-Marne jako své boty.

Když se nedaří a čeká se na medaile, většinou bývá pro českého fanouška jistotou vodní kanál, na kterém pravidelně loví cenné kovy kanoisté či kajakáři. Letos se sice Lukášovi Rohanovi ani Gabriele Satkové finálové jízdy nepovedly, ve čtvrtek se ale chystá start jedné z největších hvězd české výpravy v Paříži.

Jiří Prskavec vyhrál v disciplíně K1 dvakrát mistrovství světa, na své první olympiádě v Riu 2016 byl třetí a před třemi lety Tokiu triumfoval. A i proto bere olympijskou misi jako jednu z nejdůležitějších v kariéře. Do Paříže odjel na testování trati už před více než měsícem, pak se na skok vrátil domů a při návratu do dějiště her se mu dostalo cti nést olympijskou pochodeň.

Jiřímu Prskavcovi se dostalo cti nést pařížskou olympijskou pochodeň. Instagram Jiřího Prskavce

V úterý ale už přišla ostrá akce. Kvalifikace. V té si počínal vcelku suverénně. Zajel dvě časově vyrovnané jízdy, v té druhé sice nabral penalizaci dvou sekund, ale o postupu do semifinále nebylo pochyb. "Myslím si, že forma je skvělá. Teď jsem si potvrdil, že je to pěkně načasované," vyprávěl a připomněl, že závod pod pěti kruhy má znovu tu pravou atmosféru. "Jsem strašně rád, že jsem tady, že můžu soupeřit s těmi nejlepšími, že si můžu užít olympijskou atmosféru bez covidu a že jsou tady plné tribuny.” Tokijský závod tohle neumožňoval.

Během tří let se ale docela proměnilo pole favoritů. Z desítky mužů, kteří jeli tokijské finále, zůstala letos ve hře o medaile jen trojice matadorů. Vedle Prskavce také Slovák Jakub Grigar a Felix Oschmautz z Rakouska. Počítat se ale musí i se zkušeným Slovincem Peterem Kauzerem, Švýcarem Martinem Dougoudem či se stále se lepšícím Giovannim de Gennarem z Itálie. Tito tři v Tokiu nezvládli semifinálové jízdy.

Pak je tu ale ještě nastupující generace, která se ničeho a nikoho nebojí. Ukázal to zejména teprve devatenáctiletý domácí objev Titouan Castryck. "Je opravdu hezké zajet dvě čisté jízdy," pochvaloval si dvojnásobný juniorský mistr světa, který bravurně přesedlal mezi dospělé. A také přiznal, že jeho jízdám pomáhá znalost trati. "Samozřejmě je benefit, že tady už dlouho trénujeme. Je to velký rozdíl. Ale i jiní kluci tady hodně trénovali," vyprávěl.

Mladičkému Francouzovi prý pomohl i reprezentační kolega Nicolas Gestin, který v pondělí opanoval závod kanoistů. "Je to jiná disciplína, ale beru si od něj inspiraci. Bylo fajn zajít na jeho závod, povzbudit ho a vidět ho na stupních vítězů. Vyhrál, ale pro nás není hotovo," naznačil francouzský teenager ambice. Však si jen potvrdil, že právě ve vodácké aréně ve Vaires-sur-Marne mu to svědčí. Když se zde loni v říjnu konal závod Světového poháru, tak ho Castryck vyhrál. Tehdy skončil na druhé příčce Vít Přindiš a Jiří Prskavec byl až sedmý…

Jenže český kajakář si navzdory roli favorita tlak připouštět nechce. "Už na sebe nemám taková očekávání. Vnitřně cítím, že jsem schopen si to daleko víc užít než třeba Tokio. Možná svým způsobem cítím, že mám splněno," přemítal.

Kromě Caystricka, Prskavce a Di Gennara jsou hlavními aspiranty na medaile ještě Brit Joseph Clarke a také Australan Timothy Anderson, kteří skončili v kvalifikaci na čtvrtém a pátém místě. O úterních jízdách se ale už nikdo nechce bavit. "Samozřejmě je to úleva, že jsme tu první jízdu zvládli. A vím, že mám schopnosti dostat se do semifinále, ale s tlakem fanoušků a médií při takhle důležitém závodě jsou vědět a udělat dvě různé věci,” připustil úvodní nervozitu Clarke, který má doma zlato z Ria 2016.

Ve čtvrtek se pojede od nuly. Semifinálové jízdy na 250 metrů dlouhé trati, která má 25 branek, začnou pro 20 kajakářů v 15:30, do finále postoupí 10 nejlepších. Start zlatého závodu je naplánován na 17:30 a o olympijském vítězi z Paříže bude jasno okolo 18 hodiny.