Rozmazlenost tenistek? Nedělají v dole, peníze mají díky chlapům, říká Hantuchová

Svého času byla nejlepší slovenskou tenistkou, v žebříčku WTA to v roce 2003 dotáhla až na páté místo. Raketu Daniela Hantuchová (40) už před nějakou dobou odložila a chopila se mikrofonu, s nímž komentuje tenisové dění pro streamovací platformu Amazon Prime. O aktuálních tématech osudového sportu se rozmluvila i pro podcast Livesport Daily, v němž hovořila mimo jiné i o tom, že by současné hráčky měly ubrat na stížnostech.

O stížnostech tenistek na podmínky

"Přijde mi to trochu jako rozmazlenost. Obzvlášť na ženském okruhu, kde jsou prize money takové, jaké jsou, a za které hráčky mimochodem vděčí chlapům. A holky rozhodně nedělají od čtyř od rána někde v dole. Je to těžké, ale my jsme si nikdy nedovolily kritizovat, protože jsme věděly, že ty šeky, které jsme dostávaly, máme díky tomu turnaji."

O náročném cestování

"Co se týče cestování a destinací, ve kterých se turnaje WTA hrají, s hráčkami naopak souhlasím. Z tohoto pohledu je tenis nejnáročnější sport, jaký existuje. Pro mě osobně to byl jeden z důvodů, proč jsem skončila. Tělo už nezvládalo ty časové rozdíly, budila jsem se pořád mimo normální rytmus, bylo to nezdravé. Říkala jsem si, že mi za to ty peníze ani nestojí, že chci radši být v 60 letech v pohodě. Bylo to za hranou."

O nočních zápasech

"Vidím, co všechno obnáší velký turnaj z pohledu organizátorů. Dělají to, aby na zápasech měli zkrátka nejvíc fanoušků. Například v Madridu nikdo před půl devátou večer a předtím, než si dá jamón, na tenis nepřijde."

O tom, kdo vyhraje Turnaj mistryň

"Je to super nabité, ale pokud vybrat jednu favoritku, tak Coco Gauffovou. Vyhrála poslední grandslam, má ráda tvrdý povrch, je to velká bojovnice a má toho hodně společného se Serenou. Miluje velkou stage a když jsou zraky upřené přímo na ni, takže proto favorizuji právě ji."

Livesport Daily #114 s Danielou Hantuchovou Liveport

