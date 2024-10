S ním to byla oslava tenisu. Všechno si odmakal a odedřel, smeknul Berdych před Nadalem

Bývalého českého tenistu Tomáše Berdycha (39) konec kariéry jeho někdejšího rivala Rafaela Nadala (38) nepřekvapil. Nedávno jmenovaný kapitán českého daviscupového týmu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport ocenil Španělovu bojovnost a nasazení v tréninku. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Nadal dnes ve videu na sociálních sítích oznámil, že na finálovém turnaji Davis Cupu v listopadu v Málaze ukončí kariéru.

Vzhledem ke zdravotním problémům, které Nadala v posledních měsících provázela, to Berdycha nijak nešokovalo. "Samozřejmě je to smutné, je to okamžik, kdy jedna z obrovských ikon našeho sportu končí. Ale já si myslím, že kdo ten tenis trošku sleduje, tak to musel čekat. Myslím, že ten čas se opravdu blížil," řekl bývalý tenista, který se v éře velikánů Rogera Federera, Novaka Djokoviče a Nadala dlouhodobě držel v první desítce světového žebříčku.

Ocenil úspěchy nyní osmatřicetiletého Nadala, který 14 ze svých 22 grandslamových titulů získal na milované antuce v Paříži. "Je to neuvěřitelně úspěšná kariéra. On si to opravdu vybojoval, zasloužil. Všechny výsledky si odmakal a odedřel. Je to jenom smeknout klobouk a obdivovat to, co dokázal. Byl strašně specifický. Byl to obrovský bojovník, měl bojovnou mentalitu a proměnil to v tyto výsledky," uvedl Berdych, který je jen o rok starší.

Sám proti Nadalovi nastoupil čtyřiadvacetkrát, jen čtyřikrát ho dokázal porazit. "Každý ten zápas s ním byl oslava tenisu, protože hrát s takovým hráčem je obrovská výzva. Je to neuvěřitelné zrcadlo toho, na čem člověk musí zapracovat. To, že se mi ho podařilo třikrát, čtyřikrát porazit, tak toho si hrozně moc cením," řekl.

S Nadalem prohrál ve finále Wimbledonu 2010, svém jediném grandslamovém finále v kariéře. Z vítězných zápasů si vybavuje zejména čtvrtfinále Australian Open 2015, kdy hvězdného Španěla porazil hladce 6:2, 6:0 a 7:6. "Tehdy jsem hrál jeden ze svých nejlepších tenisů, jaký se mi kdy povedl," dodal Berdych, který ukončil profesionální kariéru v roce 2019.