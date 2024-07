Seemanová bojovala až do konce, ve finále kraulařské dvoustovky skončila šestá

Barbora Seemanová (24) doplavala na olympijských hrách ve finále kraulařské dvoustovky šestá, stejně jako před třemi lety v Tokiu. Na bronz ztratila 92 setin sekundy. Vyhrála Australanka Mollie O'Callaghanová před krajankou Ariarne Titmusovou, vítězkou dvojnásobné trati, a úřadující mistryní světa Siobhán Haugheyovou z Hongkongu.

Seemanová, startující v sedmé dráze, byla v polovině závodu třetí. Pak začala na nejlepší trojici ztrácet, ale držela se ve vyrovnaném souboji o čtvrté místo. Tím by vylepšila české plavecké maximum na OH, o které se pátou příčkou v roce 2000 v Sydney postaral Daniel Málek.

Výsledky závodu. Enetpulse

Nakonec však těsně prohrála s Kanaďankou Mary-Sophií Harveyovou i Číňankou Jang Ťün-süan. Za vlastním českým rekordem zaostala dvojnásobná mistryně Evropy časem 1:55,47 o 35 setin sekundy.

"Myslím si, že jsem měla na víc. Celkově tady výsledky v plaveckých soutěžích nejsou takové, jaké by si někdo přál. Řekla bych, že je to takový pomalý bazén. Mám trošičku hořké pocity," řekla Seemanová českým novinářům.

"Je to sice šesté místo, což je super. Chtěla jsem finále, je to finále. Takže vlastně bych měla být i spokojená.Pořád je to solidní výsledek, nicméně osobák jsem chtěla, takže mám určitě rezervu a je to pro mě aspoň zase motivace do další práce," prohlásila Seemanová.

Seemanové se fandilo i v Českém domě. Senta Martynenko

Na první stovce se držela s čase 55,97 na třetí místě. "Viděla jsem zatím jenom mezičas stovky, který byl super. Vlastně to probíhalo tak, jak jsem chtěla. Závod jsem jela fajn. Mnohem líp než semifinále. Když jsem potom viděla čas, tak jsem byla upřímně docela překvapená, protože jsem si myslela, že jak holky, tak já jsme jely rychleji," uvedla.

"Myslím si, že to rozložení bylo tak, jak mělo být. Dala jsem tam všechno, neměla jsem žádné síly extra," podotkla Seemanová.

V Paříži ještě čtyřiadvacetiletou Seemanovou čekají starty na kraulové stovce a krátké polohovce. Na 100 metrů motýlek skončila jedenáctá.

Vítězná O'Callaghanová dosud měla čtyři olympijské medaile ze štafet, z toho tři zlaté. Dvacetiletá plavkyně je osminásobnou mistryní světa, kraulovou dvoustovku vyhrála na MS loni. Světové rekordmance Titmusové překazila útok na obhajobu zlata výhrou o více než půl sekundy, její čas 1:53,27 je novým olympijským rekordem.