Velké eso v Jeseníkách, Závod míru jede Morgado, pátý z Flander. Startuje se ve čtvrtek

Slavný etapový cyklistický Závod míru se v letošní sezoně pojede od 30. května do 2. června a bude pro mladé jezdce opět důležitým krokem na cestě do některé ze stájí World Tour. Velkým adeptem na celkové vítězství by měla je vycházející dvacetiletá hvězda António Morgado. Portugalec v barvách elitní formace UAE Emirates má už dvě stříbrné medaile z mistrovství světa a byl pátý ve slavném závodu Kolem Flander.

V minulosti v Jeseníkách závodili například Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard či Julian Alaphilippe, kteří aktuálně patří mezi největší cyklistické hvězdy na světě. A loňský vítěz Antoine Huby z Francie podepsal dvouletý kontrakt v týmu World Tour Soudal Quick-Step. Bitva pro národní reprezentace do třiadvaceti let se jezdí jako součást seriálu elitního Nations Cup a půjde o jedenáctý ročník.

"Přijedou nejlepší mladí cyklisté světa, kvalita bude na nejvyšší úrovni. Jsem si jist, že přivítáme některou z budoucích hvězd světového pelotonu. Připravili jsme náročné tratě včetně stoupání na legendární Dlouhé stráně, celkové nadmořské metry prověří jejich kvalitu. A já se samozřejmě těším na výkony českých talentů," řekl ředitel závodu Leopold König.

Na start Závodu míru se vrací loňský vítěz Antoine Huby Czech Tour / Závod Míru

Z tuzemských cyklistů při Závodu míru startovali například Mathias Vacek, Pavel Bittner, Petr Kelemen či Milan Kadlec, který bude na startu také letos.

Úvodní den povede závodníky z Krnova do Opavy a bude to na rozdíl od posledního ročníku plnohodnotná 123 km dlouhá etapa, nikoliv prolog. Další etapa z Uničova do Rýmařova bude o 6 km kratší, ale výškovými metry náročnější. Klíčový den čeká na cyklisty v sobotu, neboť pojedou z Bruntálu na Dlouhé Stráně, na necelých 100 kilometrech nastoupají 2 156 výškových metrů.

Finále ze Šumperka do Jeseníku bude dlouhé 126 km s převýšením 2 223 metrů. Celkově cyklisté zdolají 468 kilometrů a 7 981 výškových metrů. Závod míru je součástí Poháru národů, který patří do nejvyšší světové kategorie závodníků do 23 let a jehož součástí je i francouzský Tour de l'Avenir či Orlen Nations Grand Prix v Polsku.

Závod míru bude mít start v Krnově a cíl v Jeseníku Závod Míru / Czech Tour

"Jedeme na tradičních, ale i nových místech. Vážíme si podpory místních, měst a krajů, protože nám všichni hodně pomáhají připravit tratě a zajistit absolutně bezpečný závod, což je pro nás mimořádně důležité. Zároveň se zavazujeme, že dopravu omezíme na dobu nezbytně nutnou a uklidíme po sobě. Chceme být dobrými sousedy," slíbil Leopold König. Pro diváky připravují organizátoři fan zóny s programem pro celé rodiny jak ve startovních, tak v cílových městech.

Kromě Morgada by o nejvyšší pozice měli bojovat dvacetiletý Francouz Paul Magnier (Soudal Quick Step), jeho krajan Alexy Faure Prost (Intermaché Wanty), Nizozemec Darren van Bekkum (Visma-Lease a Bike) či Slovinec Žak Eržen (Bahrain Victorious).

Program Závodu míru U23 – Grand prix Jeseníky

1. etapa – 30. května: Krnov - Opava (123 km)

(start: 13:00 / dojezd: 16:01 / 1739 výškových metrů)

2. etapa – 31. května: Uničov - Rýmařov (117 km)

(start: 13:30 / dojezd: 16:20 / 1863 výškových metrů).

3. etapa – 1. června: Bruntál – Dlouhé Stráně (99 km)

(start: 12:00/ dojezd: 14:25 / 2156 výškových metrů).

4. etapa – 2. června: Šumperk – Jeseník (126 km)

(start: 10:30, dojezd: 13:34 / 2223 výškových metrů).