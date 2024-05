Možná se vrátí Froome, naznačuje König. Na Czech Tour ale čeká i jiné hvězdy profipeletonu

Letošní ročník Czech Tour registruje vedle dalších ekip rekordních osm týmů z nejvyššího patra profesionální cyklistiky. Šéf závodu Leopold König (36) sice bývá v predikcích opatrný, dva měsíce před startem ale v rozhovoru naznačuje, že do českých kopců se možná znovu vydá ikonický Brit Chris Froome (39), čtyřnásobný vítěz slavné Tour de France.

Loni jely Czech Tour tři týmy kategorie World Tour, letos jejich počet vyskočil na osm. "Bude to závod, jaký se v Česku dosud nejel. Je to senzace," neskrývá nadšení ředitel závodu Leopold König. Nejen týmy elitní divize ale mohou být pro fanoušky lákadlem, na startovní listině bude třeba i druhodivizní develompent tým Lidl-Trek s českým reprezentantem Mathiasem Vackem.

Při posledním ročníku byl tahákem Chris Froome. Jaká je letos šance na start některé z hvězd světového pelotonu, když vezmeme v úvahu osm týmů z World Tour?

"Pravděpodobnost, že přijede jedna z těch největších hvězd, je opravdu velká. Na finální startovní listinu a konkrétní jména si ale ještě budeme muset počkat, týmy je budou zasílat v řádu týdnů, a možná i dnů před startem. Opět jsme v jednání i s týmem Israel Cycling Academy, byť s jeho development týmem, ale i tak je znovu šance na start Chrise Frooma."

Rozhovor s Chrisem Froomem na Czech Tour 2023 Livesport

Závodníci při letošní Czech Tour zavítají na nová místa. Můžete trasu stručně přiblížit?

"Na jezdce opět čekají čtyři etapy. První dějství zavede peloton z Prostějova do Ostravy, kde můžeme čekat čistě sprinterský finiš. Odtud se už přesuneme do hor. Druhá etapa odstartuje ze Zlína – našeho nového startovního města – a při stoupání do cíle na Pustevnách už uvidíme souboj jezdců bojujících o celkové pořadí. Nebude to ale královská etapa, tou bude až třetí díl…"

Zůstává výšlap na Dlouhé Stráně?

"Samozřejmě. Etapa z Moravské Třebové na Dlouhé Stráně definitivně nadělí peloton a na vrcholu kopce pravděpodobně uvidíme vítěze celé Czech Tour. Adept na celkový triumf ale bude muset potvrdit formu ještě při závěrečné etapě ze Šumperka do Šternberka, kde čekají tradiční okruhy na trase slavného automobilového závodu Ecce Homo. Těžké, ale divácky velmi atraktivní závodění na kostkách. Možná proto uvidíme celkového vítěze až ve Šternberku na cílové pásce."

Vedle startovních a cílových měst ovšem Czech Tour zavítá i do Olomouce…

"Jde o jednu z novinek letošního ročníku. Po vzoru těch největších závodů jako Tour de France nebo Giro d’Italia jsme den před startem zařadili do programu slavnostní prezentaci všech týmů v centru Olomouce. Diváci tak budou mít příležitost prohlédnout si všech dvaadvacet sestav a nejlepší jezdce letošní Czech Tour pěkně pohromadě."

Jaké jsou další letošní novinky?

"Velkou zprávou je, že budeme mít přímý přenos ze všech čtyř etap. Přiblížíme se proto atmosféře těch největších podniků, celý závod bude snímat vrtulník a diváci se mohou těšit na opravdu atraktivní podívanou. Budeme vysílat pro víc než osmdesát zemí světa."