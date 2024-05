Uprchlík Sánchez vyhrál ve spurtu šestou etapu Gira, Pogačar si dál drží růžový trikot

Španělský cyklista Pelayo Sánchez vyhrál ve spurtu trojice uprchlíků šestou etapu Gira d'Italia. Pro premiérový vavřín na Grand Tour si dosprintoval před dvojnásobným mistrem světa Julianem Alaphilippem z Francie. Růžový dres lídra před páteční časovkou stále drží Slovinec Tadej Pogačar, Jan Hirt je dál osmý.

Závodníky ve čtvrtek ve druhé polovině 180 km dlouhé etapy v Toskánsku čekaly klasikářské šotolinové cesty známé ze Strade Bianche a hned na prvním prašném úseku se od větší skupiny uprchlíků odpoutala trojice, která nakonec únik dotáhla až do konce. Jako první ve stoupání do cíle v Rapolano Terme zaútočil Australan Luke Plapp, soupeři si ale jeho nástup pohlídali a celkově třetí profesionální výhru nakonec slavil při debutu na Giru Sánchez.

Pogačar dorazil do cíle bezpečně v hlavním pelotonu 29 sekund za vítězem a udržel růžový dres, který během dne ohrožoval Plapp. V průběžném pořadí dál vede s náskokem 46 sekund před Britem Geraintem Thomasem. Hirt na osmé příčce zaostává před páteční časovkou jednotlivců na 40,6 km stále o 1:13.

"Nechtěli jsme zbytečně plýtvat energií, takže jsme byli se skupinkou v úniku smíření. Nevadilo mi to, byla zábava tu zase jet. Zítra (v pátek) v časovce doufám, že se mi zase vydaří dobrý den, je to zajímavá trasa," řekl Pogačar s vyhlídkou na sedmou etapu, která by měla zamíchat celkovým pořadím.