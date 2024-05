Belgičan Merlier ovládl třetí etapu na Giru, peloton dojel Pogačara v cílové rovince

Třetí etapu Gira d'Italia vyhrál v hromadném finiši belgický cyklista Tim Merlier (31). Očekávaný boj spurtérů o vítězství málem překazil lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar (25), který po nedělním triumfu překvapivě útočil na další úspěch. Pár set metrů před cílem ho ale zrychlující peloton dojel.

Pogačar si o sekundu upevnil celkové vedení. Před Britem Geraintem Thomasem má dvojnásobný vítěz Tour de France náskok 46 sekund. Český cyklista Jan Hirt je stále osmý s odstupem 73 sekund.

Merlier, který jede první Grand Tour od roku 2022, vybojoval druhé etapové vítězství na Giru. V letošní sezoně si připsal už osmé prvenství, čímž se vyrovnal v čele statistik právě Pogačarovi.

"Tohle bylo moje zatím nejtěžší vítězství. Ten dojezd byl opravdu náročný. Dojeli jsme je, ale nepovedlo se mi v posledním kilometru za nikým vyvézt. Pořád jsem jel ve větru a 300 metrů před cílem jsem si říkal: musíš jet," uvedl Merlier.

Ve finiši porazil domácího Jonathana Milana a Eritrejce Biniama Girmaye. "Viděl jsem Milana, jak začíná spurtovat na levé straně. Říkal jsem si, že budu první nebo druhý. Jsem rád, že jsem vyhrál," uvedl jednatřicetiletý Belgičan ze stáje Soudal Quick-Step, za kterou jezdí i čeští účastníci Gira Hirt a Josef Černý.

Pogačar se necelé tři kilometry před cílem zavěsil za útočícího Dána Mikkela Honorého a ke slovinskému favoritovi se připojil i Thomas. "Já jsem neútočil, vyvezl jsem se," uvedl Pogačar. "Byla to dobrá situace, já, Mikkel Honoré a Thomas. Snažili jsme se jet, ale nevěřil jsem tomu, že bychom to mohli dotáhnout do cíle. Geraint se v závěru snažil také tahat, což mě překvapilo. Na konci jsem to zkusil, ale 400 metrů do cíle je ještě daleko, příliš daleko," konstatoval Slovinec, který jede Giro poprvé.

Kompletní výsledky 3. etapy Giro d'Italia