Čtvrtou etapu na Giru rozhodl hromadný spurt, který vyhrál Milan. Hirt udržel osmé místo

Čtvrtou etapu Gira d'Italia vyhrál po hromadném spurtu italský cyklista Jonathan Milan (23). Růžový trikot lídra udržel Slovinec Tadej Pogačar (25), na osmé příčce průběžného pořadí je stále Jan Hirt (33), který v úterý skončil na 58. místě. Josef Černý (30) byl na 48. pozici.

Souboj o vítězství odstartoval odvážným útokem zhruba čtyři kilometry před cílem Filippo Ganna. Domácí jezdec si vypracoval až šestisekundový náskok, ale peloton ho nakonec v ulicích Andory dojel a přišla chvíle pro spurtéry.

Finiš nejlépe vyšel Milanovi, který zvítězil před Kadenem Grovesem z Austrálie a Philem Bauhausem z Německa. Třiadvacetiletý Ital, který loni na Giru ovládl bodovací soutěž, si připsal druhé etapové vítězství na "Corsa Rosa".

"Ganna do toho šlápl na plný plyn a vlastně nám trochu pomohl. Dojeli jsme ho asi 900 metrů před cílem a potom mi to Simo (Consonni) fantasticky rozjel. Pak už to bylo jen na mně, abych to dotáhl," uvedl Milan.

"Cítím teď neuvěřitelnou hromadu pocitů. Musím poděkovat týmu, který věřil, že to dneska může vyjít. A vítězství je výjimečné i proto, že tady dneska byli rodiče, takže mám obrovskou radost, že mohli být u toho," přidal.

Černý i Hirt po 190 km etapy z Acqui Terme do Andory dojeli do cíle ve stejném čase jako vítěz.

Dvojnásobný šampion Tour de France Pogačar projel cílem třicátý a celkové pořadí vede s náskokem 46 sekund před Geraintem Thomasem z Velké Británie. Osmý Hirt za slovinským favoritem zaostává o minutu a 13 sekund. Černý je na 118. pozici.

Kompletní výsledky 4. etapy Giro d'Italia