Olympijské hry v Paříži v sobotu 27. července začnou naplno. Hned v první oficiální soutěžní den bude rozdáno 14 sad medailí. Livesport zprávy vybírají tři hlavní události, které byste si neměli nechat ujít. Pojede se cyklistická časovka, v Aquatic Centre se čeká jeden z nejprestižnějších závodů celého plaveckého klání a ragbisty čeká finále, v němž může dojít na zlatý hattrick pro maličkou oceánskou zemi.

Cyklistika

Časovka jednotlivců – muži

16:32, Invalidovna – Pont Alexandre III., Paříž

Nečekejte žádné horské profily. Tohle je časovka, kde bude opravdu rozhodovat rychlost a výdrž a pozor si budou muset dát cyklisté spíše v ostrých zatáčkách ulic. Ze startu na Invalidovně vede trasa proti proudu Seiny symbolicky k velodromu legendárního Jacquese Anquetila a za zády zůstane závodníkům Eiffelova věž. Poté, co projedou parkem Polygone, se zase otočí směrem k centru a po Boulevardu Saint-Germain budou po téměř pět kilometrů dlouhé rovině spěchat na Pont Alexandre III. Ano, cíl je po 32 kilometrech opět symbolicky na mostu přes Seinu.

Zatímco v Tokiu všem vypálil rybník Slovinec Primož Roglič, nyní se mluví o trochu jiných favoritech. Tím hlavním by měl být specialista na časovky Philippe Ganna z Itálie, který bude chtít odčinit až páté místo z Tokia. Velké ambice mají ale i Američan Brandon McNulty či Brit Joshua Tarling. Zmíněná trojice se připravovala vyloženě na pařížský závod. To vynikající belgičtí časovkáři Remco Evenepoel a Wout Van Aert mají v nohách celou Tour de France. Jeden z favoritů na poslední chvíli odstoupil, Tadej Pogačar po letošních triumfech na Giru a Tour oznámil, že potřebuje delší čas na regeneraci. A mimo hru je také obhájce zlata, Roglič bohužel na TdF utrpěl zlomeninu obratle...

Ragby Seven

Finále – muži

19:45, Stade de France, Paříž

Maličká oceánská země Fidži získala v historii olympijských her zatím dvě zlaté medaile a obě se zasloužili ragbisté. V Riu svět překvapili, v Tokiu pak svůj triumf potvrdili. Pokud by se týmu okolo kapitána Jerryho Tuwaie podařilo znovu zvítězit, byl by to zlatý hattrick. V semifinále ale čeká na Fidži velký a odhodlaný rival. Austrálie prošla základní skupinou bez ztráty bodu a ve čtvrtfinále nedovolila skórovat výběru USA.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Jihoafrická republika. Domácí reprezentaci vede hvězdný Antoine Dupont, který je mimo jiné kapitánem národního týmu i v klasickém “patnáctkovém” ragby a i díky jeho příspěvkům se Les Bleus poprvé v historii dostali do bojů o medaile.

Jihoafričané se postarali ve čtvrtfinále o zatím největší senzaci, když vyřadili Nový Zéland. All Black v Tokiu brali stříbro a tentokrát v základní skupině věčného rivala relativně snadno porazili 17:5. Čtvrtfinálovou bitvu ale lépe zvládli hlavně díky obraně Jihoafričané 14:7. Semifinálové boje se v Parku princů uskuteční v odpoledním horku od 15:30, boje o medaile pak v 19 hodin (finále začne v 19:45).

Plavání

400 metrů volný způsob – ženy

20:52, Aquatic Centre, Paříž

Hned první den soutěží v Aquatic Centre nabízí jeden z nejočekávanějších plaveckých závodů celých her. Ženský závod na 400 metrů volným způsobem svede do jedné bitvy tři nejrychlejší plavkyně historie na téhle trati. Ariarne Titmusová bude obhajovat tři roky staré zlato z Tokia. O své formě dala vědět Australanka v červnové kvalifikaci v Brisbane, kde se časem 3:55,44 jen na pouhých šest setin přiblížila svému loni vytvořenému světovému rekordu (3:55,38).

I tak si ale bude muset dát pozor na novou vyzyvatelku. Kanaďanka Summer McIntoshová loni v březnu ve svých 16 letech vytvořila juniorský světový rekord časem 3:56,08 a letos v květnu zaplavala náročnou trať znovu pod čtyři minuty (3:59,06). Zapomínat se ale nesmí ani na zlatou olympijskou medailistku z Ria Katie Ledeckou, která se drží ve špičce už téměř dekádu a její čas 3:58,35 z červnové americké kvalifikace naznačuje velké ambice. Českým želízkem v ohni by mohla být Barbora Seemanová, které v aktuální sezoně patří 10. místo díky času 4:03,41. Pro fanoušky plavání pak na závěr prvního dne přijde lahůdka v podobě finále štafet žen i mužů na 4 x 100 m volný způsob.