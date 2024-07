Favoriti na Tour odpočívali, pro triumf si v 18. etapě dojel premiérový vítěz Campenaerts

Belgický cyklista Victor Campenaerts (32) po úniku trojice jezdců vyhrál v Alpách 18. etapu Tour de France a připsal si první úspěch na slavném závodě v kariéře. Druhý skončil domácí Mattéo Vercher (23), třetí byl Polák Michal Kwiatkowski (34).

Favorité ve čtvrtek odpočívali a do cíle v Barcelonnette dorazili se ztrátou 14 minut, stejně jako Jan Hirt na 64. příčce. Na prvním místě průběžného pořadí stále je Slovinec Tadej Pogačar s náskokem tří minut a 11 sekund před obhájcem prvenství Jonasem Vingegaardem z Dánska. Hirt si polepšil na 58. místo.

Campenaerts za vítězstvím vyrazil zhruba 30 kilometrů před Barcelonnette, kdy spolu s nováčkem na Tour Vercherem a Kwiatkowskim ujeli z vedoucí skupiny. O triumfu pak rozhodl dobře načasovaným spurtem 200 metrů před cílem.

"Do úniku jsem šel jen s jedinou taktikou. Neustále jsem předstíral, že už toho mám dost, abych nemusel moc tahat. Asi to bylo trochu podlé, ale myslím, že jsem to zahrál velmi dobře. Vyhrál jsem díky zkušenostem," řekl Campenaerts.

Belgičan si připsal první vítězství na Tour de France, které po dojezdu v slzách věnoval synovi a partnerce. Jediným dosavadním Campenaertsovým úspěchem na závodech Grand Tours byla jedna vyhraná etapa na Giru d'Italia v roce 2021.

"Přítelkyně je největší hrdinka. Vždy stojí za mnou a bez ní a týmu bych tohle nedokázal. Hlavně na jaře jsem se dost trápil, ale když narodil syn, jako by zmizely všechny mraky a zbyla jen krásná modrá obloha. A já se na kole najednou zase cítil skvěle," dodal.

Vítězství v etapě na Tour je navíc pro Campenaertse i rozlučkou se stájí Lotto-Dstny. "Sice jsem na odchodu z týmu, ale jsem strašně rád, že to můžeme uzavřít asi největším úspěchem v mojí kariéře," prohlásil Campenaerts.

Výsledky Tour de France