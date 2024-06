I ve druhé etapě Tour se radoval Francouz, Vauquelin po úniku vyhrál o 36 sekund

Druhou etapu Tour de France s cílem v Boloni vyhrál po samostatném úniku Francouz Kévin Vauquelin (23). V cíli bezmála dvousetkilometrové trati měl náskok 36 sekund před norským cyklistou Jonasem Abrahamsenem (´28). Ve žlutém trikotu pojede slovinský vítěz Gira d'Italia Tadej Pogačar (25).

Francouzští cyklisté vyhráli dvě úvodní etapy naposledy v roce 1968, kdy se to podařilo Charlymu Grosskostovi. V sobotu na italském území triumfoval Romain Bardet, žlutý trikot však neudržel, na Pogačara dnes ztratil 21 sekund. Stejný čas jako slovinský lídr mají také Belgičan Remco Evenepoel, dánský obhájce prvenství Jonas Vingegaard a Richard Carapaz z Ekvádoru.

Pogačar vyzdvihl výkon Vingegaarda, jehož forma byla po zranění z pádu při dubnovém závodu v Baskicku velkou neznámou. "Je ve skvělé formě, to všichni vidíme. V příštích etapách to bude hodně zajímavé,“ řekl vítěz Tour z let 2020 a 2021.

Oba ujeli pelotonu při stoupání na kopec San Luca a vydali se za uprchlíky, první nastoupil Pogačar. "Abych vyzkoušel i sám sebe, nejen abych otestoval ostatní," řekl Slovinec. "Raději bych odjel sám, ale Remco (Evenepoel) a Richard Carapaz nebyli daleko a dotáhli nás," dodal Pogačar.

Vingegaard byl spokojený, že udržel s velkým soupeřem tempo. "Téhle etapy jsme se dost báli. Neměl jsem dobrou přípravu, to je asi jasné. Pořádně jsem mohl trénovat tak měsíc a půl, ale tady to jde lépe, než jsem čekal," uvedl v cíli.

Vauquelin zajistil týmu Arkea–B&B Hotels první vítězství na Tour, stáj ho dosáhla při 11. účasti. Český cyklista Jan Hirt, který si krátce před startem slavného závodu zlomil při kolizi s divákem dva zuby, dojel do cíle na 154. místě s více než dvacetiminutovou ztrátou. V pondělí čeká závodníky etapa z Piacenzy do Turína, která měří 230,8 km.

Výsledky Tour de France