Pogačar ovládl první horskou etapu na Tour de France a vrací se do žlutého

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (25) vyhrál po útoku na Col du Galibier čtvrtou etapu Tour de France a po první horské prověrce se vrátil do žlutého dresu lídra. Dvojnásobný vítěz slavného závodu, jenž by letos po premiérovém triumfu na Giru d'Italia chtěl oslavit vzácný double, nyní vede o 45 sekund před Remcem Evenepoelem (24). Obhájce titulu z posledních dvou ročníků Jonas Vingegaard (27) ztrácí o dalších pět sekund víc.

Po třídenním úvodu v Itálii v úterý peloton zamířil na trase dlouhé 139,6 km zpět do Francie a jezdce čekaly tři vrchařské prémie. Po úvodním stoupání do italského lyžařského střediska Sestriere následoval výjezd do průsmyku Col de Montgenevre a nakonec prémie nejvyšší kategorie na Galibieru.

Pogačar se ve stoupání na Col du Galibier mohl opřít o týmové kolegy z UAE Emirates Juana Ayusa a Joaa Almeidu, kteří diktovali ostré tempo. Favorit zaútočil necelý kilometr pod vrcholem. Jeho nástup zachytil jen Vingegaard, udržel se ale jen chvilku. Na nejvyšším místě letošní Tour v nadmořské výšce 2636 m si Slovinec dojel pro bonusovou prémii osmi sekund a v útoku pokračoval i v závěrečném sjezdu.

"Tohle byl více méně náš plán a my ho splnili opravdu dobře. Chtěl jsem dneska tvrdě udeřit. Znám tuhle trasu výborně, hodně jsem tu toho natrénoval. Mám pocit, jako by to byla domácí etapa," komentoval Pogačar taktiku, díky níž jeho tým ve stoupání roztrhal peloton a "odpáral" většinu soupeřů z širšího okruhu favoritů.

Vingegaarda postupně dojeli další cyklisté, Pogačara ale v pětičlenné skupince stíhali už marně. Už 12. etapový vavřín na Tour a 15. v sezoně oslavil s náskokem 35 sekund před mistrem světa a vítězem Vuelty z roku 2022 Evenepoelem. Třetí skončil v závěrečném spurtu Ayuso před Primožem Rogličem. Vingegaard ztratil další dvě sekundy.

"Na startu jsem si věřil, měl jsem dobré nohy, takže jsem to musel zkusit. Ten sjezd dobře znám, ale i já byl trochu překvapený, když jsem v pár prvních zatáčkách viděl mokrou silnici. Bylo to trochu o strach," přiznal, že ho voda z tajícího sněhu v některých pasážích zaskočila.

Po protrápených úvodních etapách kvůli vyraženým zubům byl v popředí vidět i Jan Hirt. Český jezdec, který těsně před startem závodu doplatil na pád po kontaktu s neukázněným fanouškem, pomáhal ve stoupání lídrovi stáje Soudal-Quick Step Evenepoelovi a sám pak dojel na 29. místě s odstupem 4:07 za vítězem.

Ve stoupání na Galibier odpadl ve žlutém jedoucí Richard Carapaz a jako první Ekvádorec v historii si vedení na Tour užil jen jeden den. V průběžném pořadí, v němž měl před úterní alpskou prověrkou stejný čas jako trio Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, ztratil na vítěze více než pět minut.

Výsledky Tour de France

Ve středu je na programu méně náročná, 177 km dlouhá trať ze Saint-Jean-De-Maurienne do Saint-Vulbas, která může nabídnout šanci sprinterům. Před rovinatou koncovkou ale nejprve musí v etapě absolvovat dvě stoupání čtvrté kategorie.