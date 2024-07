Třetí etapu Tour de France ovládl Afričan Girmay, Pogačara z vedoucí pozice sesadil Carapaz

Eritrejský cyklista Biniam Girmay (24) vyhrál v hromadném spurtu třetí etapu Tour de France a v posledním dojezdu 111. ročníku na italském území vybojoval pro stáj Intermarché-Wanty první vítězství ve slavném závodu. Vedení v průběžném pořadí se ujal Richard Carapaz (31), který vystřídal slovinského favorita Tadeje Pogačara (25) a do žlutého dresu se oblékl jako první Ekvádorec v historii.

Girmay se v závěru 230,8 km dlouhé trasy, nejdelší v letošní Tour, prosadil před Kolumbijcem Fernandem Gaviriou a Arnaudem De Liem z Belgie. Etapu na Tour vyhrál jako třetí Afričan a první Eritrejec v historii. Předtím to dokázali jen Daryl Impey a Rob Hunter z JAR, Girmay je ale první zástupce kontinentu tmavé pleti.

Své vítězství věnoval všem Afričanům. "Musíme být pyšní. Jsme opravdovou součástí velkých závodů. Teď je naše chvíle, teď je náš čas," řekl Girmay, jenž jako první africký cyklista tmavé pleti triumfoval i před dvěma lety na Giru d'Italia a vůbec na závodě Grand Tours.

Carapaz má v čele průběžného pořadí stejný čas jako Pogačar a další dva soupeři Remco Evenepoel a obhájce titulu Jonas Vingegaard. Do žlutého dresu lídra se místo vítěze letošního Gira d'Italia oblékl díky lepšímu součtu umístění v jednotlivých etapách. Dvojnásobný šampion doplatil na dnešní hromadný pád v závěru, za kterým uvázl. Zatímco Carapaz dojel na 14. místě, Pogačar byl klasifikován až na 38. příčce. Evenepoel a Vingegaard byli ještě za ním.

Karambol mezi zrychlujícími spurterskými týmy nastal zhruba dva kilometry před cílem a skončily v něm naděje řady sprinterských specialistů včetně například Jaspera Philipsena či Marka Cavendishe. Protože se pád odehrál v ochranné zóně, dostali všichni do průběžné klasifikace stejný čas jako vítěz.

Cavendish dojel až na 113. příčce a dál má na kontě 34. etapových vítězství na Tour. O rekord se už tři roky dělí s belgickou legendou Eddym Merckxem a kvůli šanci na jeho překonání opět odložil konec kariéry.

Český cyklista Jan Hirt, který si krátce před startem slavného závodu zlomil při kolizi s divákem dva zuby, dokončil etapu na 172. příčce s odstupem 4:14 minuty.

V úterý peloton čeká přejezd do Francie a první vrchařská prověrka, která by měla rozřadit vyrovnané čelo pořadí. Cyklisté před sebou mají 140 km dlouhou trasu přes Sestriere a Col du Galibier, jedno z klasických stoupání Tour. Očekává se, že na žlutý trikot budou útočit především Pogačar, šampion z let 2020 a 2021, a obhájce posledních dvou ročníku Vingegaard.

"Bude to velký den. Bude to komplikované. Zkusím to a dám do toho všechno. Budu se snažit a užiju si každičký moment ve žlutém," řekl Carapaz.

Kompletní výsledky Tour de France