Pogačar pátým vítězstvím potvrdil dominanci na Tour, od celkového triumfu ho dělí jen časovka

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (25) vyhrál předposlední 20. etapu Tour de France a před nedělní časovkou má velmi blízko k třetímu celkovému triumfu. Vítěz "Staré dámy" z let 2020 a 2021 porazil v závěrečném horském testu o sedm sekund dvojnásobného úřadujícího šampiona Jonase Vingegaarda (27) z Dánska a připsal si na nejslavnějším závodu světa letošní pátý a celkově 16. triumf.

Pogačar zdolal svého největšího rivala Vingegaarda v závěru 132,8 km dlouhé etapy z Nice na Col de Couillole, kdy Dánovi nastoupil zhruba 150 metrů před cílem. Svůj náskok v průběžném pořadí zvýšil už na 5:14 minuty a o vítězství ho může připravit jen událost typu těžkého pádu či nemoci. Po květnové výhře na Giru d'Italia tak Pogačar s největší pravděpodobností ovládne i Tour, což se v jedné sezoně podařilo naposledy Italovi Marcu Pantanimu v roce 1998.

Dnešním vítězstvím se Pogačar zároveň vyrovnal jiné italské legendě Gino Bartalimu, jenž dosud jako jediný v roce 1948 vyhrál na jedné Tour pět horských etap. "Pět etap je víc než dost. I jedna by byla dost. Jen žlutý dres by stačil. Ale je to, jak to je, v cyklistice se nebrzdí," řekl lídr stáje UAE Emirates ke své dominanci. "Kdybyste mi řekli před Tour, že to takhle dopadne, nevěřil bych vám. Je to jako z jiného světa. Jsem moc šťastný," dodal.

V neděli 111. ročník Tour uzavře kopcovitá časovka z Monaka do Nice, která letos v itineráři nahradila kvůli vrcholícím přípravám na olympijské hry v Paříži tradiční sprinterský dojezd na bulváru Champ-Élysées, kdy už se na celkové pořadí neútočilo. "Už jen jeden den. Myslím, že si to užiju i zítra. Hlavně to zvládnout v bezpečí," přál si Pogačar.

V náročné horské etapě se dnes podle očekávání o vítězství rozhodovalo v posledním téměř šestnáctikilometrovém stoupání. O tempo ve skupině favoritů na celkový triumf se starala o tempo stáj Soudal Quick-Step, v níž pro týmového lídra Remca Evenepoela pracoval i jediný český účastník závodu Jan Hirt.

Belgičan Evenepoel zkusil zaútočit na celkové druhé místo Vingegaarda a dvakrát v závěrečných kilometrech nastoupil. Dán však oba jeho ataky odrazil a naopak pět kilometrů před cílem vyrazil sám. Udržel se ho pouze ve žlutém jedoucí Pogačar, naopak mistr světa v časovce Evenepoel už síly neměl.

Dvojice nejlepších dvou jezdců letošního ročníku i minulých let se vydala na stíhací jízdu a postupně dojížděla členy předchozího úniku. Zhruba 2,5 km před cílem dohnali vedoucí Enrica Mase a Richarda Carapaze. Vingegaarda s Pogačarem se udržel jen Carapaz, ale i nejlepší vrchař letošní Tour nakonec odpadl. Na závěrečný spurt už prakticky nedošlo, neboť vyčerpaný Vingegaard, jemuž Pogačar nestřídal, na akcelerujícího Slovince nestačil.

Olympijský vítěz Carapaz z Ekvádoru dojel třetí s odstupem 23 sekund. Čtvrtý byl se ztrátou dalších 30 sekund Evenepoel, jenž tak při svém debutu na Tour nejspíš obsadí třetí místo. Na Pogačara ztrácí 8:04 minuty a má k dobru 8:41 minuty před čtvrtým Joaem Almeidou z Portugalska. Hirt skončil s devatenáctiminutovým odstupem na 50. místě a celkově mu patří 66. pozice.

Výsledky 20. etapy Tour de France