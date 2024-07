Vingegaard vynechá kromě olympiády i Vueltu, po Tour de France je vyčerpaný

Dánský cyklista Jonas Vingegaard (27) nebude letos startovat na Vueltě, kde loni obsadil druhé místo. Člen týmu Visma-Lease a Bike je vyčerpaný po Tour de France, na níž marně bojoval o obhajobu prvenství z minulých dvou ročníků a skončil druhý za suverénním Tadejem Pogačarem (25) ze Slovinska.

"Jsem unavený tak, jak jsem myslím po Grand Tour ještě nikdy unavený nebyl. Upřímně řečeno jsem vyčerpaný," řekl Vingegaard televizní stanici Eurosport po dojezdu nedělní časovky v Nice. "Bohužel nebudu startovat na Vueltě, protože mám letos jiné priority, ale určitě se tam ještě někdy vrátím."

Vítěz Tour z let 2022 a 2023 se na start Staré dámy postavil necelé tři měsíce poté, co měl těžký pád na závodě Kolem Baskicka, jenž výrazně ovlivnil jeho přípravu. "Byla to pořádná cesta, protože před pouhými třemi a půl měsíci jsem měl nejhorší nehodu v kariéře, při níž jsem si zlámal snad všechny kosti na pravé straně horní části těla a propíchl obě plíce," připomněl Dán, jenž na Tour vyhrál jednu etapu a v celkovém pořadí skončil za Pogačarem druhý o více než šest minut.

Vingegaard nebude podle plánu startovat ani na olympijských hrách v Paříži. Na Vueltě má obhajovat prvenství jeho týmový kolega Sepp Kuss, jenž letos nebyl na Tour kvůli koronaviru.

