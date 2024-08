Van Aert potřetí na letošní Vueltě slaví, vedení přesto dál hájí O'Connor

Belgický cyklista Wout van Aert (29) vyhrál ve spurtu dvojice uprchlíků horskou desátou etapu Vuelty. Po dlouhém dni v úniku porazil v závěru 160 km dlouhé trati Francouze Quentina Pachera (32) a při debutu na španělské Grand Tour si připsal třetí vavřín. Vedení v celkovém pořadí uhájil Australan Ben O'Connor (28), který dojel v hlavním pelotonu s odstupem pět a půl minuty.

Van Aert strávil ve skupince uprchlíků takřka celý den a na prémiích sbíral body. Vedení v boji o zelený dres v bodovací soutěži zvýšil na 81 bodů před Kadenem Grovesem. Český cyklista Pavel Bittner je třetí. Van Aert se dotáhl i na lídra vrchařské soutěže Adama Yatese, který ale bude pokračovat v puntíkatém dresu.

"Dneska bylo mým cílem dostat se do úniku, ale v prvním stoupání to bylo hodně těžké. Skoro jsem to vzdal, ale před vrcholem jsem tomu dal ještě jednu šanci," popsal Van Aert náročné úvodní boje cyklistů o únik v prvním stoupání na Alto de Fonfría.

O osudu etapy Van Aert rozhodl 30 km před cílem nástupem před sprinterskou prémií. Z pětičlenné skupiny se ho zachytil jen Pacher, který s ním absolvoval stoupání na poslední vrchařskou prémii Alto de Mougás i následný sjezd. V závěrečném spurtu ale Francouz neměl šanci. Sprint skupinky pronásledovatelů o třetí místo vyhrál s dvouminutovým odstupem Marc Soler.

"Van Aert zaútočil na sprinterské prémii a já si řekl, že ho musím následovat. Nebylo snadné najít chvíli, kdy bych na něj zaútočil, protože on je silný všude. Prostě jsem sledoval jeho kolo. Ale nakonec musím být spokojený, protože mě porazil silnější soupeř," zhodnotil etapu Pacher, jenž na Vueltě dojel na druhém místě podruhé.

Peloton s lídrem O'Connorem a všemi hlavními favority dojel se ztrátou 5:31 minut. Australan dál vede o 3:53 minuty před trojnásobným šampionem Vuelty Primožem Rogličem ze Slovinska. Třetí je Ekvádorec Richard Carapaz.

"Nakonec to byl perfektní scénář. Začátek byl hodně těžký, dlouho trvalo, než se povedlo odjet úniku. Hodně kluků z první desítky o něj mělo zájem, ale odvedli jsme skvělou práci, jak jsme to kontrolovali," pochvaloval si O'Connor. "Zítřejší (středeční) dojezd bude víc rozhodující. Závěrečné stoupání je hodně těžké, takže to bude zajímavé," dodal.

Čeští debutanti na Grand Tour dnes ztratili. Druhý muž úvodní časovky a sedmé etapy Mathias Vacek dojel na 77. místě se ztrátou 14:44, vítěz spurterské páté etapy Bittner nabral na 152. příčce manko přes 24 minut.

"Jelo se docela dobře. Po volném dnu jsem docela překvapený, že jsou dobré nohy po těch devíti etapách," uvedl Bittner v nahrávce pro média. "Začátek byl hodně těžký, takže se ani nedivím, že ten únik dojel do cíle, protože celý ten první dlouhý kopec se nastupovalo a nakonec tam odjel hodně silný únik," konstatoval.

Ve středu peloton čeká náročná kopcovitá etapa, během níž na 166,5 km dlouhé trati cyklisté absolvují čtyři vrchařské prémie.

