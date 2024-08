V bundě a kulichu za triumfem na Vueltě. Jak talentovaný Bittner skolil Van Aerta?

Dvacet tři let. Tak dlouho česká cyklistika čekala na sprinterský triumf na jedné z akcí Grand Tour. Až do středy byl posledním úspěšným spurterem Ján Svorada (55), který v roce 2001 na závěr Tour de France triumfoval na ikonickém Champs-Élysées. Nyní se sportovní veřejnost musí učit nové jméno. Senzačním vítězstvím v páté etapě španělské Vuelty v Seville se o pozornost přihlásil jednadvacetiletý Pavel Bittner.

Do Španělska přijel ve skvělé formě. Na závodě Kolem Burgosu, který tradičnímu třítýdennímu etapovému klání předcházel, ovládl dvě zkoušky a ukončil dva roky dlouhé čekání na první vítězství mezi profesionály. Před startem Vuelty tak získal potřebné sebevědomí. Navíc tušil, že úvodní týden by mu mohl sedět.

Cítil šanci a výsledky v prvních pěti etapách mu daly za pravdu.

V neděli se při prvním spurtu ročníku blýskl šestým místem. V tu chvíli se jednalo o nejlepší český výsledek v hromadném dojezdu na Grand Tour za posledních 20 let. V pondělí skončil pátý. Svůj um ale naplno rozbalil až ve středeční etapě číslo pět.

V Seville si pro premiérový triumf na třítýdenním etapáku dojel ve velkém stylu. Sto metrů před cílem vystřelil před Wouta van Aerta a vyzval ho k velmi dlouhému spurtu. Těžko si mohl vybrat těžšího soupeře.

Hvězdný Belgičan v takových dojezdech patří mezi nejlepší na světě, na jihu Španělska se ale musel sklonit před českým mladíkem. Bittner byl na pásce o pár centimetrů dřív a mohl slavit nejcennější výhru v kariéře.

"Porazit Wouta v dlouhém spurtu je bláznivé," soukal ze sebe po etapě nadšený český talent. "Je to opravdu neuvěřitelné."

Bittnerův triumf nepřišel z čista jasna. Pátou etapu si před startem Vuelty vytipoval jako jednu z těch, v nichž by mohl zabojovat o zajímavý výsledek. Když v jejím průběhu zjistil, že má dobré nohy, vyhlásil útok.

"Řekl jsem týmu, že to můžeme dokázat. Cítil jsem se skvěle a opravdu jsem si věřil. V průběhu dne jsem šetřil síly a kluci mi připravili skvělou pozici. V závěru jsem se vyvezl za Woutovým kolem a pak už jen šlapal na plný plyn. No, a nakonec to vyšlo," smál se v cíli.

Poklonu mu složil i slavný sok. "Pavel skvěle využil příležitost. Přiletěl ke mně rychle a zasloužil si vyhrát. Já jsem hodil kolo do cíle moc brzy a ta chyba mě vytrestala. Byl to hezký souboj," líčil po těsném dojezdu Van Aert.

Recept na horko

Bittner se na Vueltě zatím skvěle pere se spalujícím horkem. Teploty atakující čtyřicítku jsou tradičním nepřítelem cyklistů na španělském závodě. Český jezdec stejně jako ostatní závodníci využívá chladící vesty nebo ponožky naplněné ledem, na teplo se ale připravoval už v průběhu léta v přípravném bloku před španělskými závody.

"V trénincích jsem vždy poslední hodinu jel v bundě, čepici a návlecích na nohy, abych si zvýšil tělesnou teplotu. Musím říct, že to fungovalo skvěle. Lidi na mě koukali, co blbnu, ale tělo si navyklo na vedro," řekl talentovaný cyklista před startem Vuelty v rozhovoru pro web WeLoveCycling.

Ve středu mu netradiční tréninková metoda pomohla k životnímu triumfu.

Povinnosti spojené s vítězstvím v etapě si užíval. V tradičním rozhovoru s vítězem etapy zářil nadšením a naznačil, že myslí výš. "Doufám, že jsem nastartoval návrat české cyklistiky na nejvyšší příčky."

V posledních letech Češi opravdu pomalu vyklízeli pozice. Po únorové rozlučce Zdeňka Štybara držel český prapor v profipelotonu Jan Hirt. Nyní se zdá, že mu přibyli hned dva velmi talentovaní pomocníci.

Kromě jednadvacetiletého Bittnera jede svou premiérovou Grand Tour také Mathias Vacek a i on byl velmi blízko k etapovému triumfu. V úvodní časovce zaostal jen o dvě sekundy za Američanem Brandonem McNultym a skončil druhý. Stejně jako Bittner si ale připsal skalp bronzového medailisty z nedávných Her v Paříži Van Aerta.

Právě pod pěti kruhy vtrhl Vacek mezi širší světovou špičku. V časovce skončil těsně za elitní desítkou a vyrovnal nejlepší český výsledek. V hromadném závodě dojel čtrnáctý ve společnosti dvou hvězd světové cyklistiky – úřadujícího mistra světa Mathieua van der Poela a dvojnásobného olympijského vítěze v závodě horských kol Toma Pidcocka.

Uplynulé týdny tak ukazují, že česká cyklistika se o svou budoucnost nemusí bát.

Je jen otázkou času, kdy bude v pelotonu opět nahánět strach.

Průběžné pořadí španělské Vuelty