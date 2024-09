Roglič byl penalizován a před posledním týdnem Vuelty ztrácí na lídra přes minutu

Slovinský cyklista Primož Roglič (34) dostal po skončení nedělní 15. etapy Vuelty penalizaci 20 sekund a v průběžném hodnocení tak před závěrečným týdnem ztrácí na vedoucího Bena O'Connora (28) z Austrálie 1:03 minuty. Rozhodčí trojnásobného šampiona španělského závodu Grand Tour potrestali za jízdu v zákrytu za týmovým vozem, když se po výměně kola před cílovým stoupáním potřeboval dotáhnout zpět do hlavní skupiny.

Lídr stáje Red Bull-Bora hansgrohe se před závěrečným kopcem rozhodl vyměnit kolo za jiné s lehčími převody, aby lépe zvládl prudké pasáže s až dvacetiprocentním sklonem. Taktický tah se mu ale nakonec nevyplatil.

Etapu dokončil na pátém místě s náskokem 38 sekund na O'Connora a manko na červený dres stáhl na 43 sekund. Penalizace za využití jízdy v zákrytu a slipstreamu, kterou dostali i jeho pomocníci Daniel Martínez a Roger Adria, ale více než polovinu výhody zase odmazala.

Roglič při pondělní videokonferenci reagoval na trest smířeně. "Na včerejší penalizaci nemůžu nic změnit. Ať už s ní souhlasím, nebo ne... Samozřejmě se mi to nelíbí, bylo by to lepší mít o 20 sekund méně, ale fajn, musím jet i s 20 sekundami navíc," konstatoval.

S odstupem bral situaci s humorem. "Když se za tím ohlédnu, ztratili jsme víc, než získali, že?" reagoval s úsměvem na otázku, zda se tým rozhodl s výměnou kola správně. "Ale řekněme, že jsem alespoň měl poslední tři kilometry tak příjemné, jak jen to šlo, protože s lehčími převody jsem mohl o něco víc točit v té příkré pasáži," pokračoval.

"Ale když se na to podívám zpětně, znovu bych to neudělal, protože mě to stálo víc, než jsem získal," dodal.

Výsledky Vuelty