Luke Littler je hlavní hvězdou šipkařského MS. Na terč začal házet v plíně, jeho postavu formuje kebab

Zjevil se jako přízrak. Ještě loni o něm až na pár zasvěcených nikdo nevěděl, svůj první zápas mezi profesionály odehrál minulý rok v březnu na UK Open. Rok předtím si jako 14letý vybojoval účast na mistrovství světa méně uznávané organizace WDF. To, co ale předvádí na letošním světovém šampionátu PDC, nemá v historii šipek obdoby. Luke Littler (16) ukazuje, jak výjimečný je.

Svět šipek má tu čest poznávat ojedinělý talent, který se prosazuje už v raném věku. Podobně jako Martina Hingisová už ve svých 15 letech vyhrála grandslamový titul a Pelé ve svých sedmnácti dovedl Brazílii k titulu fotbalových mistrů světa v roce 1958, má teenager z anglického Warringtonu blízko k tomu, aby se stal nezapomenutelnou ikonou hospodského sportu, který je už desítky let hitem v období kolem Vánoc.

První šipky v plíně

Zatímco většina šipkařů současného elitního pole pracovala na cestě na vrchol dlouhé roky, Littler to vzal zkrátka. Rodiče mu koupili malý terč a šipky jako hračku už v jeho dvou letech. Video, kde ještě v plíně suverénně trefuje osobitým stylem desku, se stalo virálním. V sedmi pak začal házet na terč poctivý, dospělácký. A vzhledem k tomu, že se narodil blízko Mekky fenoménu zvaného šipky, měl solidní předpoklady růst.

Ve stotisícové aglomeraci města St. Helens, které najdete na půli cesty mezi Liverpoolem a Manchesterem, vyrůstali matadoři jako Dave Chisnall, Stephen Bunting i zatím úřadující mistr světa Michael Smith. Talent tu zjevně buď dostanete do vínku, nebo se díky častým zápasům s nejlepšími můžete neustále zlepšovat.

Právě tam, vzhledem k popularitě šipek, založil svou akademii nadšenec Karl Holden a Littler byl jedním z jeho žáků. "Turnaje v ní pořádáme každé pondělí večer, vstup stojí 2 libry a hrají různé věkové skupiny. Pamatuji si, když tam Luke poprvé přišel. Bylo mu 10 let, ale po místnosti se rychle rozkřiklo, jak je ten kluk výjimečný. Brzy si vybojoval zápasy proti starším," vzpomínal v rozhovoru pro list Guardian zakladatel akademie. A také dodal, že ví, proč Luke dokáže hrát tak dobře. "Podívejte se na jeho oči. Je soustředěný. Když se dostane k terči, pořád přemýšlí a řeší, jakou kombinaci je nejlepší zahrát," uvedl Holden na adresu Littlera.

Středem pozornosti

I když letošní šampionát přinesl několik neuvěřitelných zápasů, včetně úchvatné čtvrtfinálové otočky Roba Crosse z 0:4 na 5:4, nebo šílený zápas mezi Lukem Humphriesem a Joe Cullenem, který experti nazvali největším dramatem historie, slávu si pro sebe bere stejně šestnáctiletý supertalent.

Na nejslavnějším šipkařském pódiu vypadá sebejistě, sází nejen 180tky, ale na triplech trefuje všemožné kombinace, jaké si zamane. Pokud o něm loni ještě skoro nikdo nevěděl, nyní jsou ho plné noviny a i on sám cítí, že se stává celebritou. "Byl jsem na Arsenalu, na Tottenhamu. Lidi za mnou chodí. Neznám je, ale oni mě ano. Je to fajn, s každým se vyfotím," užívá si chvíle slávy. Fotku si s ním udělali i fotbalisté Arsenalu Declan Rice a Aaron Ramsdale. A bulvární noviny dokonce i vypátraly, že chodí s o pět let starší dívkou jménem Eloise, kterou poznal při hraní FIFy na Xboxu. Ta si po úspěchu svého kluka raději musela zamknout svůj instagramový profil.

V úvodu šampionátu na něj sice diváci v Alexandra Palace pokřikovali "ráno musíš do školy", ale postupně si Littler vysloužil stále větší respekt. Postupem do semifinále už vydělal už 100 tisíc liber (2,8 milionu korun) a rozhodně není bez šancí, přidat na své konto ještě víc. Na jeho titul se dá vsadit v kursu 3:1. Mimochodem narážky na školu nebyly na místě. Luke se rozhodl, že školu kvůli šipkařské kariéře odloží. Zatím mu to vychází.

Pokud šipkařští experti porovnávali start jeho kariéry s raným obdobím fenoména Michaela van Gerwena, jsou Littlerova čísla opravdu lepší.

Požehnání od legendy

Anglie má nový idol. Tak mladý hráč se nikdy do semifinále mistrovství světa neprobojoval. On to navíc udělal tak přesvědčivě. V pěti po sobě jdoucích zápasech ztratil pouhé čtyři sety… "Je to neuvěřitelný pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že hned při svém debutu budu v tak daleko," přiznal po triumfu nad Brendanem Dolanem. "Podle toho, jak tady hraju, mě bude obtížné zastavit. Bude to jen o tom, co předvedu. Vím, že mám dobrou šanci dojít až na vrchol," připustil.

O kolo předtím vyřadil mistra světa z roku 2007 Raymonda van Barnevelda, o kterém mluvil jako o svém idolu. Paradoxem situace bylo, že je, že se narodil až 20 dnů poté, co "Barnie" svedl jednu z nejpamátnějších bitev historie mistrovství světa s Philem Taylorem. Nizozemský šampion Van Barneveld se tentokrát postavil proti vycházející hvězdičce a po prohře 1:5 vinšoval mladičkému suverénovi štěstí až úspěšného finále.

Postavu formuje kebab

Ať už to dopadne jakkoli, pro svět šipek je Littlerovo letošní představení obrovskou reklamou. Přišla nová a neokoukaná tvář, on sám se navíc prezentuje velmi sebejistě.

I když samozřejmě zlí jazykové najdou na jeho personě i negativa. Na svůj věk vypadá o hodně starší a jeho postava rozhodně není zrovna sportovní a připomíná typickou starou šipkařskou školu. Bohužel Lukovi je teprve 16 let. Však se také netají láskou ke kebabu a v jednom z rozhovorů přiznal, že jeho každodenní režim vzhledem k absenci školy není z nejzdravějších: "Ráno se probudím, hraji na svém Xboxu, dám si jídlo, odpoledne trénuju na terči, zase se najím a jdu spát."

Po konci letošního mistrovství světa ho ale zcela jistě čekají velké změny a bude se muset adaptovat. Už nyní je veřejně známou osobností a vstup do světa celebrit přináší vedle finančních příjmů i spoustu záludností.