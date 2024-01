Luke Littler šipkařské MS nevyhrál, šampionem je Humphries

Angličan Luke Humphries (28) dokonal ve finále světového šampionátu šipkařů báječnou sezonu a po triumfech na třech major turnajích vyhrál i titul mistra světa. Nová světová jednička porazila v londýnském Alexandra Palace mladou senzaci turnaje Luka Littlera (16) 7:4 na sety.

Humphries měl při cestě za titulem dvakrát namále. Ve třetím kole otáčel zápas s Ricardem Pietreczkem z 1:3 na 4:3, v osmifinále unikl Joe Cullenovi ze dvou mečbolů. Po Novém roce ale nabral výjimečnou formu, ve čtvrtfinále a semifinále ztratil jediný set a snovou sezonu dokonal triumfem nad největší senzací letošního ročníku Littlerem.

Od první hry byl k vidění velmi vyrovnaný zápas, ve kterém si v prvních čtyřech setech oba rivalové brali servis. Až v páté hře Littler dokázal své podání udržet a v šestém setu získal díky perfektní hře brejk. Jenže právě v té chvíli začala fungovat jistá Humphriesova ruka.

Ve finále byl od začátku k vidění vyrovnaný zápas. PDC

Nová světová jednička začala otáčet ve svůj prospěch a zejména při vyrovnání na 4:4 zahrál Cool Hand Luke mistrovskou hru, při které dosáhl průměru 114,17 a zavíral 'bullem'. Od zmíněného momentu měl Humphries mentálně navrch a zápas pomalu získával pro sebe.

Otočku z 2:4 na 7:4 v závěrečné hře ještě zdramatizoval nechtěným trefením dvou po sobě jdoucích 'bullů' při zavírání na 125. Littler však mezitím minul možnost ukončit leg na 167 i možnost prodloužení zápasu, když chyboval na D14. A Humphries toto zaváhání nakonec vzápětí šipkou na double 8 ukončil celý turnaj.

"Říkal jsem si, že to musím dokázat tenhle rok, protože Luke bude dominovat šipkám spoustu dalších let. Já vyhrál dnes, ale on se určitě brzy dočká. Teď jsem mistr světa a světová jednička, co víc si přát?" řekl Humphries v Ally Pally po převzetí poháru.

