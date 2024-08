Slavia usiluje o produktivního wingbeka z belgické ligy. Kdo je Simion Michez?

Úvodní zápas Slavie proti Lille v boji o Ligu mistrů poukázal na rozdíl kvalit. Slabým článkem sešívaných byl především post pravého wingbeka, kde musel Lukáš Masopust (31) po obdržení žluté karty a zranění střídat za Jana Bořila (33). Mladou posilu na kraj obrany hledají Pražané v belgické nejvyšší soutěži. Jakým hráčem vlastně Simion Michez (22) je a v jaké fázi jsou jednání o jeho přestupu?

Michez je 178 centimetrů vysoký rodák z belgického Charleroi vlastnící také kamerunské občanství. Hraje v Jupiler Pro League za čerstvě postoupivší Beerschot VA. Mezi belgickou smetánkou již stihl v nové sezoně během čtyř zápasů vsítit dvě branky a na další přihrát, bilanci 1+1 si navíc připsal proti respektovanému Genku. Loni před vybojováním první ligy odehrál v Beerschotu celkem 31 zápasů, v nichž se přímo podílel na devíti gólech, většinou sám jako střelec.

Pravonohý mladík stylem hry směrem dopředu vskutku ideálně plní roli novodobého wingbeka. Rád se vydává na ofenzivní tažení, na půli soupeře tráví o trochu více času než na té vlastní. V průměru loni vyslal 2,1 střely za zápas a z toho 0,7 na bránu, žádný z jeho zásahů dosud nebyl hlavou. Během utkání přes něj obvykle prošel hráč jednou, obranných zákroků provedl 1,8 a míč vybojoval téměř pětkrát.

Produkt akademie Anderlechtu má smlouvu platnou do léta 2026. Jeho hodnota se odhaduje na necelých 900 tisíc eur (22,5 milionu korun), dá se ale očekávat, že částka za případný přestup bude vyšší. O Micheze se údajně zajímá řada celků z Belgie i druhé anglické ligy včetně Royale Union SG, klubu nedávno vyřazeného Slavií z boje o milionářskou soutěž.

Právě sílu výchozí pozice sešívaných v boji o podpis mladíka s belgickým pasem nedávno tlumila tamní média, portál infotbal.cz ale přišel s nadějnou informací. Dlouhodobě sledovaný pravý obránce měl být nedávno v Praze, kde jednal o transferu do Edenu. Potkal se zde údajně se zástupci vršovického klubu, kteří mu představili sportovní projekt a odprezentovali vidinu jeho role v plánech Pražanů.

Slova trenéra Jindřicha Trpišovského o situaci na pravém kraji obrany po venkovním duelu s Lille sounáleží s těmito informacemi. "Je blízko příchod jednoho hráče ze zahraničí na ten post. Kluci vedou jednání a vypadá to hodně pozitivně, možná se ten hráč objeví tento týden v Praze. Doufám, že to doděláme. Jsou tam dva typy fotbalistů, jeden je hodně blízko. Směrem do budoucna se to tedy bude řešit příchodem někoho z venku," řekl.

Slavia již toto přestupové období utratila téměř 4,5 milionů eur (asi 110 milionů korun). Pořád jsou ale 1,5 milion eur v plusu, přestup Ondřeje Lingra do Feyenoordu se totiž po hostování stal oficiálním až letos. Loňské útraty klubu za příchody hráčů pak s přehledem pokryl prodej Davida Juráska.