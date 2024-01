Slavii opustil Dumitrescu, rumunský obránce odchází hostovat zpátky do Sepsi

Slavii před jarní částí sezony opustil obránce Andres Dumitrescu (22). Rumunský krajní bek se vrátil do Sepsi, odkud na podzim do Edenu zamířil. V aktuálně šestém týmu rumunské ligy bude půl roku hostovat.

Dumitrescu se po zářijovém příchodu do Slavie zatím neprosadil do základní sestavy. Více příležitostí dostával v pohárech, zasáhl do pěti z šesti zápasů skupiny Evropské ligy. V české lize si připsal jen dva starty.

"Věříme, že bude v základní sestavě rumunského klubu v průběhu celého jara a vybojuje si nominaci na evropský šampionát, kde Rumunsko vyzve Belgii, Slovensko a jednoho z vítězů baráže," uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Současně poznal vysokou konkurenci a nároky na hráče Slavie. Věříme, že se připraví tak, aby se v létě vrátil připraven do náročných bojů v kvalifikaci Ligy mistrů," naznačil Bílek, že Pražané s rumunským bekem nadále do budoucna počítají.