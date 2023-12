Sparta jde správným směrem. Přál bych jí i Ligu mistrů, ale ještě jí něco chybí, říká Novotný

V dubnu mu bude čtyřiapadesát, postavu mu však může závidět leckterý třicátník. A tak není divu, že čtrnáctinásobný mistr ligy Jiří Novotný dál válí na zeleném pažitu. Na podzim rozdával radost v královéhradeckém okresním přeboru v barvách Olympie Hradec Králové. Dal tři góly během dvanácti duelů a stal se dvorním nahrávačem nejlepšího střelce týmu Radka Korby.

V rozhovoru pro eFotbal Novotný prozradil, co ho stále drží na trávníku. Rozpovídal se i o výkonech Sparty, s níž byl během kariéry tak úspěšný.

Naposledy jsem vás viděl na lavičce Viktorie Žižkov B v krajském přeboru, k tomu jste hrál nedaleko Prahy za Kralupy. Co vás dovedlo do Hradce Králové? Tam bych čekal spíš vašeho bývalého spoluhráče ze Sparty Frýdka…

"Na Žižkově jsem trénoval a k tomu hrál za Kralupy zápasy. Oni věděli, že když budu mít zápas, tak na lavičce béčka nebudu. Nevím, co se stalo, ale přestali mít zájem, tak jsem skončil. No a když mě kamarádi oslovili, tak jsem podzim odehrál za Olympii. Do Hradce jezdím jen na zápasy."

Daří se vám náramně, jste na prvním místě. To ještě asi umocňuje ten fakt, že bez hraní nemůžete být, že?

"Pořád mě to baví. Vídám se s klukama, držíme partu. Dokud se člověk může hýbat, tak budu hrát. Potřebuji se hýbat."

Pokud musíte hlídat postavu, tak se vám to daří. Váš bývalý spoluhráč Horst Siegl s oblibou říká, že jste hubenější, než když jste hrál ligu…

"To určitě ne. Ale říkám, že to zpestření, kdy se člověk hýbe, vítám. Až nebude možné hrát, tak budu jako Sigi a budu chodit na golfy."

Vám prý ale hraní za Olympii nestačí. Co všechno ještě zvládáte?

"Chodím hrát za Sigi Team. On zase chodí hrát za starou gardu Sparty, když má čas. Tak se střídáme a k tomu chodíme hrát hokej do Říčan. Tam je to daleko lepší, tam se člověk klouže, nechodíme si do těla. Jezdíme za Sigi team i na hokejové zápasy. Byl jsem hrát hokej i za Real TOP Praha v Chomutově."

Pomalu začínám chápat, že na trenérskou kariéru ještě nemáte čas…

"Uvidíme. Muselo by to být hodně zajímavé, abych nějakou trenérskou nabídku vzal."

Chápu, raději pořád hrajete. Blíží se i Silvestrovské derby, to si tedy jistě nenecháte ujít, že?

"Nenechám, ale kopnu si už jen za starý. Čas nikdo nezastaví, rádi se ale s kluky jdeme proběhnout i na toho Silvestra. Jsme rádi, že se můžeme vidět, popřát si. Pak už začínají přípravy, většina kluků trénuje, v zimě naše zápasy nejsou, takže se nevídáme. A tohle je šance se sejít."

Takže platí, že ani v zimě nemůžete být bez fotbalu…

"Ale pozor, na Vánoce si sednu na gauč. Na cukroví moc nejsem, spíš na salát a na řízky. A mám moc rád české pohádky. To rád sedím u televize a koukám."

Končí rok 2023, kdy "vaše" Sparta získala titul a dělala vám hodně radosti i na podzim. Co jste říkal na to, jak si vedla?

"Je vidět, že pod trenérem Priskem to jde pořád nahoru. Byl bych strašně rád, kdyby to fungovalo a přál bych klukům, aby se dostali do Ligy mistrů."

Nebylo k ní daleko už letos. Stopku Spartě vystavila Kodaň, která postoupila do další fáze třeba na úkor Manchesteru United…

"Myslím, že k tomu ještě Spartě něco chybí. Ještě nenazrál ten čas, aby se tam dostala. Ale na druhou stranu jsem věřil, že postoupí v Evropě dál a je super, že jde dál v Evropské lize. Kluci to měli ve svých rukách. Momentálně jsou silní, že dokážou zvládat i zápasy, kde se jim nedaří. Týmovostí to dokážou strhnout na svoji stranu. Fakt jsem jim věřil a myslím, že pokud budou pokračovat, tak to v budoucnu může vyjít i s Ligou mistrů."