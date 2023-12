Galatasaray? Spartě seženu informace, slibuje Čelůstka. Na hřišti tam řvete a nic neslyšíte

Když fotbalistům Sparty po jedné hodině odpolední nalosovali pro play off Evropské ligy soupeře z Istanbulu, zřejmě byl Ondřej Čelůstka (34) jediným fanouškem Letenských, který měl radost. "Vyloženě jsem si Galatasaray přál," říká obránce druholigového tureckého Bodrumsporu, kam přišel v létě právě z týmu českého mistra, v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

To jste mezi českými fanoušky výjimkou…

"Moc takových lidí nebude, to je pravda. Ale pro mě osobně to bude zajímavé. Těším se na česko-tureckou konfrontaci."

A řekl jste si, že to bude pro vaše bývalé spoluhráče těžká šichta, nebo je to hratelné?

"Galatasaray momentálně působí nejen co se týká individualit a jmen na soupisce, ale i z pohledu týmovosti velice slušně. Sparta to nebude mít jednoduché. Navíc samozřejmě zápasy v Turecku mají obrovský náboj, bude tu bouřlivá atmosféra. Kluci se mají na co těšit."

Ale nějaká procenta Spartě dáváte, nebo ne?

"Určitě. Myslím, že se na Galatasaray dá nachystat. Do půlky února je čeká série 12 zápasů, což je velice slušná porce. Mají tam mezi svátky pohár a liga tu startuje už 7. ledna, takže kalendář mají celkem narvaný. To se na nich může projevit a mohou toho mít v únoru plný zuby. Herně jsou však suverénní. Mají stejně bodů jako první Fenerbahce a jsou jednoznačně největšími kandidáty na titul. Třetím tým ztrácí 11 bodů. Nicméně i na ně může přijít slabší období a Sparta toho využije."

Tabulka turecké ligy. Livesport

Galatasaray hrál do posledního utkání o postup ze skupiny Ligy mistrů. Nakonec jej FC Kodaň odsunula na třetí místo. Člověk si říká, že by to pro Spartu mohlo být hratelné, jenže pak jsou tu také dobré zápasy s United a Bayernem, kterým dělali velké potíže. Na jakou stranu se přikláníte?

"Před domácími fanoušky musejí hrát velké zápasy, jet na doraz. Nesmějí si dovolit polevit, takže presují, jezdí nahoru dolů. Kdyby tak nehráli, lidi by je sežrali. Na druhé straně je to vždycky v Istanbulu celkem otevřený zápas, takže se soupeřům otvírají volné prostory k úderu. Očekávám, že na Spartu vletí, a pokud přežije úvodních 20 minut tlaku, může se stát, že na domácí padne nervozita a vše bude hrát do karet Spartě."

Je velká výhoda, že se začíná v Istanbulu?

"Obrovská! Sparta je doma na Letné silná a sebevědomá, panuje tam euforie. Navíc bude odpočatá, jaro jí bude teprve začínat. A jak už jsem řekl, Galatasaray moc odpočinku mít nebude."

V jarní fázi evropských pohárů byla Sparta naposledy v únoru 2022, kdy prohrála oba zápasy s Partizanem. Vy jste u jednoho z utkání byl…

"Ano, tehdy to opravdu nedopadlo nedobře. Byl to poslední duel, který jsem hrál s bolavou achilovkou a poté už dál nemohl. Nakonec mě neminula operace a dlouhá pauza. Ale zpět k utkání – dobývali jsme soupeře, nemohli mu dát gól a následně jsme byli potrestáni. Tehdy to nebylo dobré. Poslední zkušenost s poháry na jaře celkem smutná."

Dnešní Sparta je ale už někde jinde, že?

"Od nástupu Briana Priskeho se udělal ohromný a patrný pokrok vpřed. Dal týmu řád, návod, sebevědomí, prostě se to vůbec nedá porovnávat s tím, co bylo dřív."

Je Sparta natolik odolná a sebevědomá, že se nezalekne ani hvězd jako je Icardi a spol.?

"Kluci si z nich nesednou na zadek. Respekt bude, ostatně ten před hráči, jako je Icardi, musíte mít. Co tu předvádí, je neskutečné. Ve fotbale už však bylo několikrát dokázáno, že na hřišti rozhoduje spousta faktorů a jen jména nestačí. Sparta má ohromně silnou kabinu a je soudržná. To je její velká přednost."

Mohl by Priskeho týmu sedět zápas z pohledu toho, že Turci budou muset hrát a tvořit a sparťané vyčkávat na brejkové příležitosti? Hráče na to vhodné mají…

"Je to tak a kluci o tom budou vědět. Brian jim určitě připomene jejich silné stránky, bude chtít využívat předností krajních hráčů a vyrážet do kontrů. Mám v plánu sesbírat co nejvíc informací a před zápasem je klukům předat. Stavím se před zápasem za nimi na hotelu a probereme to."

Takže z vás bude utajený skaut?

"Musím se přiznat, že v Turecku přeju Trabzonsporu, ale v poslední době zápasy Galatasaray sleduju a trochu jim přeju, protože tam v minulosti byli čeští kluci a člověk si pak k tomu týmu udělal jiný vztah. Nicméně teď udělám vše pro to, abych mohl Spartě nějak pomoct a dát jí cenné rady."

Jak se v Turecku vnímalo vyřazení Galatasaray z Ligy mistrů?

"Ostuda to vyloženě nebyla, ale tím, že za sebou nechali United, byli hodně zklamaní, protože si na druhé místo věřili. Nicméně se způsobem, jakým to celé dopadlo, vracíme k tomu, že klub o velikosti Kodaně či Sparty může Galatatasaray zaskočit. Týmovost a euforie jsou ve fotbale obrovské zbraně. Mnohdy větší než jména."

Mluvil jste o pekelné atmosféře. Co lze v Istanbulu očekávat?

"Můj nejsilnější zážitek je z utkání Fenerbahce proti Trabzonsporu, mezi nimiž je obrovská nevraživost. To jsem na hřišti neslyšel vlastního spoluhráče který byl pět metrů ode mně a ještě jsme na sebe celkem řvali. Tohle bude podobné. Galatasaray má krásný stadion, kde když 50 tisíc lidí spustí, jede to slušně. Kluci si budou muset nachystat uši..."

Upřímně – vyspí se hráči na hotelu?

"Taky jsem si to zažil… (směje se) V Istanbulu se nic neutají, takže fanoušci budou vědět, kde hráči spí a je možné, že v noci přijdou a něco rozjedou. Ale já věřím, že se tomu kluci vyhnou a vše bude v pořádku."

A jak tedy vidíte postupové šance obou týmů?

"Těžká otázka. Nechal bych to asi 50 na 50. Ještě před pár měsíci jsem byl součástí Sparty a vím, jak je tým mentálně silný a táhne za jeden provaz. Hrozně klukům fandím a přál bych si, aby měli šanci proti Galatasaray uspět."