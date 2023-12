Soupeř Sparty v Evropské lize pohledem dat: Galatasaray měl jeden z nejlepších útoků skupin LM

Los úvodního kola play off Evropské ligy nebyl k fotbalistům Sparty zrovna přívětivý. Úřadujícímu českému mistrovi totiž přisoudil Galatasaray Istanbul. O jak kvalitní mužstvo v současnosti jde a na co se musejí sparťané připravit?

Výběr trenéra Okana Buruka dokázal ve skupině A Ligy mistrů získat čtyři body proti Manchesteru United, nicméně krizi anglického velkoklubu nakonec naplno využít nedokázal a v přímém utkání o postup do play off nestačil na Kodaň. Svými výkony ale na hřišti takřka vždy zanechal velmi slušný dojem, což platí nejenom pro oba duely proti United, ale třeba také o domácím klání proti Bayernu Mnichov.

Podle kvality vytvořených střeleckých příležitostí i výsledků v pokročilém modelu hodnotícím celkovou kontrolu hry odehrál turecký velkoklub ve všech případech zcela vyrovnanou partii. Zatímco ofenziva byla jeho ozdobou a s bilancí 1,85 očekávaných gólů na zápas se mezi všemi 32 účastníky zařadil na pátou pozici, defenzivně to už tak veselé nebylo.

Svým soupeřům povolil průměrně 2,0 očekávané respektive 2,2 reálné branky a měl tak pátou neprostupnější obranu základních skupin. Hůř na tom byly už pouze Newcastle, Young Boys Bern, Crvena Zvezda Bělehrad a Antverpy. Sparťané se musejí nachystat na intenzivní dvojzápas proti vysokému bloku, který bude usilovně napadat jejich rozehrávku a okamžitě vyrážet do represinkových výpadů a rychlých brejků, často na dvě, tři rychlé přihrávky. Zároveň se ale Letenským díky tomu budou otevírat možnosti, jak trestat případné chyby.

Pořadí základních skupin LM podle xG. 11Hacks / Livesport

Turci se během skupinové fáze dostali k průměrně 4,8 rychlým kontrům na zápas, což je pátý nejvyšší počet. Na podobné úrovni se pohybovaly třeba týmy Lipska, Realu Madrid nebo PSV Eindhoven. Co se intenzity presinku týče, na útočné polovině napadali rozehrávku častěji už pouze hráči PSG – každou pátou přihrávku v porovnání s každou šestou v případě Galatasaraye. Mezi evidentní slabiny týmu pak patřila hra ve vzduchu, a to ve všech částech hřiště.

Kádr soupeře Sparty je plný notoricky známých ofenzivních es. Mezi nejvytíženější hráče v domácí soutěži patří bývalý hráč Interu Milán a PSG Mauro Icardi, kterého doplňují z Lyonu přestoupivší Tete, belgický veterán Dries Mertens nebo Wilfried Zaha, donedávna stálice anglické Premier League. Nejprestižnější ligou světa prošli také defenzivní fotbalisté Lucas Torreira, Angelino nebo Davinson Sánchez.

Domácích hráčů pravidelně nastupuje poskrovnu, povětšinou však plní na hřišti důležitou úlohu. Společně s klubovou ikonou Fernandem Muslerou, který letos mezi třemi tyčemi započal svoji 13. sezonu, to jsou také stoper Abdulkerim Bardakci a především pak Kerem Aktürkoglu. Pětadvacetiletý křídelník patří mezi nejkreativnější hráče domácí soutěže, má na starost většinu standardních situací a zároveň se během zápasu dostává do velkého množství střel z nebezpečných prostorů. Většího než všechna ostatní křídla v Turecku se vzorkem minimálně 800 minut hry.

Bardakci vyčnívá především svými impozantními fyzickými parametry. Ačkoli během zápasu podstoupí druhý největší počet hlavičkových soubojů mezi stopery, udržuje si v nich nejvyšší procentuální úspěšnost. Co se týče soubojů na zemi, je na své pozici pátý nejlepší. Pro kouče Buruka je rovněž nepostradatelný díky svému výbornému pohybu.

Jeho poznávacím znamením je rovněž schopnost převzít balon na vlastní polovině, bez ztráty jej posunout až do útočné třetiny a následně svou přihrávkou připravit nebezpečnou šanci. Pravá strana Sparty se před oběma hráči bude muset mít na pozoru.

Síla Galatasaraye spočívá v tom, že ani absence jednoho či dvou kreativních hráčů neznamená pro tým zásadní problém. Širokým rozsahem pasů ve finální třetině hřiště a citem pro finální přihrávku disponují nejenom Akturkoglu s Mertensem, tvořit na velmi dobré úrovni zvládnou také Ziyech, Zaha, Tete, Angelino a v mezihře je výborný i Icardi. Trenér Sparty Brian Priske proto musí přijít na to, jak jim hru co nejvíc znepříjemnit. To se totiž dokonale nepovedlo ani Bayernu Mnichov…

V domácí soutěži si Galatasaray počíná suverénně. Společně s Fenerbahce má na svém kontě 40 bodů, tedy o 11 víc než třetí Kayserispor a dominanci tohoto dua potvrzují i výsledky v nejdůležitějších datových modelech. Náročnější klání v Evropě však odhalují slabiny celku, díky kterým Sparta rozhodně nebude bez šance.