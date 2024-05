Paříž na dosah. Lezec Ondra byl v úvodní olympijské kvalifikaci v Šanghaji třetí

Lezec Adam Ondra obsadil v Šanghaji v úvodní ze dvou kvalifikačních soutěží o olympijské hry třetí místo a výrazně se přiblížil účasti v Paříži. Druhý závod bude hostit za měsíc Budapešť a v součtu výsledků si start pod pěti kruhy zajistí dvanáct nejlepších.

Čtyřnásobný mistr světa Ondra udělal ve finále důležitý krok k dobrému výsledku v úvodním boulderingu. Jako jediný z osmi finalistů vyřešil dva ze čtyř problémů a s 64 body se ujal vedení. S výkony v boulderingu byl Ondra v Šanghaji spokojený. "Vlastně ve všech kolech. Zvláště v tom finálovém jsem dokázal prodat všechno, na čem jsme pracovali. Myslím si, že je tam znát posun," uvedl v nahrávce pro média.

Druhá disciplína olympijské kombinace lezení na obtížnost jednatřicetiletému brněnskému rodákovi tolik nevyšla. Získal pátý nejvyšší počet bodů a klesl celkově na třetí pozici za Korejce I To-hjona a olympijského vítěze Alberta Ginése ze Španělska, kteří vylezli až na vrchol.

Obtížnost, která bývá jeho silnější stránkou, ho vůbec v Šanghaji trápila. "Co se týče lezení na obtížnost, tam určitě spokojený nejsem. Je to výborná zkušenost a máme ještě do olympijských her na čem pracovat," poznamenal.

Celkové třetí místo ho potěšilo. "Beru to jako výborný výsledek. Jsem s ním spokojený a je to určitě dobrá pozice k druhému závodu, kde už můžu být více v klidu," pochvaloval si.

První závod olympijské kvalifikace vnímal zejména v kvalifikaci a semifinále jako velmi nervózní. "Cítil jsem to na sobě a viděl jsem to i na ostatních, protože šlo určitě o všechno nebo minimálně o hodně. Ve finále jsem na sobě cítil daleko větší pohodu a úlevu," dodal Ondra.

Zbylí tři čeští účastníci šanghajské olympijské kvalifikace Michaela Smetanová, Eliška Adamovská a Martin Stráník nepostoupili do sobotního semifinále.

Ondra šanci vybojovat olympijskou účast nevyužil loni z mistrovství světa, ani z evropské olympijské kvalifikace. Při olympijské premiéře lezení v Tokiu v roce 2021 obsadil šesté místo v tehdejší trojkombinaci s rychlostí, v níž se bude v Paříži soutěžit zvlášť.