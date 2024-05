Lezec Ondra zahájil v Šanghaji boj o olympiádu pátým místem v kvalifikaci boulderingu

Sportovní lezec Adam Ondra (31) vstoupil do úvodního ze dvou kvalifikačních závodů o postup na olympijské hry do Paříže pátým místem v kvalifikaci boulderingu. Soutěž v olympijské kombinaci, jež trvá v Šanghaji do neděle, bude v pátek pokračovat kvalifikací v lezení na obtížnost.

Ondra ze čtyř boulderů zapsal dva topy a dvě druhé zóny. Pátým místem si tak čtyřnásobný mistr světa vytvořil dobrou výchozí pozici pro postup do semifinále, kam projde 20 nejlepších lezců v kombinaci.

Z dalších českých reprezentantů je po boulderingu na průběžné postupové pozici sedmnáctá Michaela Smetanová. Martin Stráník obsadil 37. a Eliška Adamovská 43. místo.

Po Šanghaji budou lezci o Paříž bojovat v v červnu v Budapešti. Výsledky obou závodů se budou sčítat, v každé kategorii postoupí na olympiádu dvanáct nejlepších ze 48 účastníků. Při lezecké olympijské premiéře v Tokiu obsadil Adam Ondra šesté místo v tehdejší trojkombinaci s lezením na rychlost, v níž se bude v Paříži bojovat zvlášť.