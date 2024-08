Zakázali jí gymnastiku, tak začala střílet. Guatemala má díky dobrovolnici z Ria první zlato

Středoamerická země Guatemala, kterou z jedné strany omývá Atlantik a ze západu Tichý oceán, slaví svou první zlatou olympijskou medaili historie. Zasloužila se o ni střelkyně a bývalá gymnastka Adriana Ruanová Olivaová (29) a její příběh je opravdu unikátní.

Olympijské hry byly odjakživa velkým snem dívky z Guatemala City. Odmala dělala sportovní gymnastiku a dostala se až do reprezentace. V roce 2011 si dokonce na mistrovství světa vybojovala start na svátku pod pěti kruhy v roce 2012. Jenže pak přišla krutá zpráva od lékařů, kteří ji doporučili skončit s milovaným sportem, neboť má šest poškozených obratlů.

Adriana Ruanová Olivaová ještě jako gymnastka. Instagram / Adriana Ruano Oliva

Londýnskou olympiádu oplakala doma, ale ne tu další. Do Rio de Janeira už se vydala v trochu jiné roli. "Když tam nemůžu být jako sportovec, řekla jsem si, že tam můžu být jako dobrovolnice," vysvětlila svou návštěvu brazilského města v roce 2016.

To už se ale dávno věnovala sportovní střelbě, která jí byla doporučena jako alternativa místo akrobatických kousků v gymnastice. "A tak jsem se na ni přihlásila. Chvíli jsem to dění kolem spíš pozorovala, ale když jsem poprvé viděla střeleckou soutěž, byl to moment, který mě inspiroval k myšlence, že když to nevyšlo v gymnastice, tak to zvládnu ve střelbě," vyprávěla.

A protože byla cílevědomá, opravdu se i v novém odvětví dostala do reprezentačního výběru a nakonec si vystřílela i účast na hrách v Tokiu. Byla to premiéra, výsledkově to ale příliš nevyšlo. Se 110 body skončila na posledním místě v kvalifikaci a tak nějak naplnila motto, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Letošní olympiáda už ale byla o něčem úplně jiném. Další roky tréninku dodaly Adrianě jistotu a loni dokonce vystřílela na Panamerických hrách zlato. Do Paříže tak odjížděla jako jedna ze spolufavoritek. A její neuvěřitelná cesta končila zlatou medailí s bonusem olympijského rekordu. Odhodlaní děvčete, kterého před lety zastavilo zdraví, bylo oceněno úspěchem, o kterém vždy snila. Jen to nebyla původně plánovaná gymnastika.

"Nemůžu uvěřit, že se to doopravdy stalo. Jsem tak šťastná a je mi ctí být tady. Nebylo vůbec snadné se sem znovu dostat. Chci za to poděkovat Guatemale a také svému otci," vyprávěla v dojetí po převzetí zlata. Společnost na stupních vítězek jí dělaly Italka Silvanu Stancová a Penny Smithová z Austrálie.

Adrianina medaile byla teprve třetí guatemalskou medailí v historii her. Tu vůbec první získal chodec Erick Barrondo v Londýně 2012, bylo to stříbro v atletických soutěžích. Letos už před Ruanovou Olivaovou vybojoval na střelnici bronz Jean Pierre Brol také v trapu.