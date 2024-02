Střelec Kostelecký vstoupil do sezony druhým místem v Rabatu, nestačil jen na De Filippise

Střelec David Kostelecký (48) skončil v trapu stejně jako loni druhý na Světovém poháru v Rabatu. Olympijský vítěz z Pekingu 2008 a stříbrný medailista z Tokia nestačil na úvod sezony v marocké metropoli pouze na Itala Maura de Filippise, s nímž prohrál o jednu ránu.

Kostelecký šel do šestičlenného finále jako vítěz kvalifikace s nástřelem 121 bodů. Od úvodu se držel mezi nejlepšími, takže dlouho nečelil bezprostřední hrozbě eliminace. Až do závěrečného souboje o zlato prošel při vyrovnané bilanci s Australanem Jamesem Willettem díky lepšímu postavení v kvalifikaci. Na posledních deseti terčích Kostelecký nechyboval, to ale ani De Filippis, jenž tak uhájil těsné vedení.

Z padesáti terčů ve finále trefil Kostelecký 45 a vynahradil si tak zklamání z lednového závodu v Káhiře, kde skončil stejně jako Jiří Lipták v třetí desítce. Olympijský vítěz z Tokia v Rabatu nestartoval. Druhým nejlepším Čechem byl na devátém místě Pavel Vaněk a navázal na sedmé místo z Egypta.

V soutěži žen těsně uniklo finále Zině Hrdličkové, jež skončila devátá s nástřelem 113, o ránu horším, než měla šestá Fátima Gálvezová ze Španělska. Zvítězila Italka Jessica Rossiová, olympijská vítězka z Londýna 2012 a trojnásobná mistryně světa.