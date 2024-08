Stříteský vyhrál Barum rallye a výrazně se přiblížil zisku mistrovského titulu

Automobilový jezdec Dominik Stříteský (24) vyhrál Barum Czech rallye Zlín, upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky a výrazně se přiblížil zisku titulu. Druhý skončil v soutěži, která byla tradičně i součástí evropského šampionátu, Simon Wagner (31) z Rakouska, třetí dojel Erik Cais (25).

"Je to parádní, nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Ještě po takových bojích a v takových podmínkách, které tady panovaly," radoval se Stříteský. Výhru označil za splnění jednoho ze svých motoristických snů. "Nejtěžší bylo to ustát v hlavě, neudělat chybu. O tom by mohli mluvit všichni, protože k chybě tady bylo všude blízko," přiznal čtyřiadvacetiletý jezdec, který letos v domácím šampionátu ovládl i Rallye Český Krumlov a Rallye Bohemia.

Ve Zlíně se Stříteský musel stejně jako ostatní vypořádat i s deštěm a proměnlivými podmínkami. I jeho přibrzdily defekty, ne ale fatálně. "Dnes nás hned ráno potkal jeden, pak druhý a člověk se poté bál, aby nepřišel třetí. Odpoledne jsme se ale snažili si to hlídat a udržovat, abychom náskok neztratili," řekl Stříteský.

Spokojený byl ale i druhý Wagner, který v Česku startuje pravidelně a ve Zlíně byl v minulých dvou letech vždy třetí. "Takže jsme jako jediní poslední tři roky vždy na stupních vítězů. Bojoval jsem s domácími jezdci a bylo to úžasné," řekl Wagner, jenž v závěru dokázal odrazit útok Caise.

Zlínského rodáka nakonec od rakouského soupeře dělilo pět sekund. "Mám takové smíšené pocity. Těší nás vyhrané rychlostní zkoušky, ale ten jeden krůček k tomu být první nám chybí. I když si myslím, že jsme na to měli," řekl Cais, jenž si připsal osm vítězství na měřených testech. Přibrzdila ho ale penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly hned v pátek večer.

Kopecký doplatil na defekt

Jedenáctinásobný vítěz zlínské rallye a úřadující domácí mistr Jan Kopecký přišel o šanci na dobrý výsledek v sobotu, kdy ztratil přes dvě minuty kvůli defektu. Dvaačtyřicetiletý bývalý tovární jezdec Škody nakonec skončil až devátý a má už jen teoretickou šanci na obhajobu titulu. Kopecký kraloval "Barumce" nepřetržitě od roku 2015.

"Byla to krásná, náročná soutěž a jsme rádi, že jsme v cíli. Bylo několik aspektů, které nás odsunuly dál v pořadí, ale je to sport," řekl Kopecký, jenž byl před defektem v pátém testu těsně druhý za Stříteským. "Defekt na šotolině jsme nedokázali ovlivnit. Byla to ale nádherná a zrádná vložka. Myslím si ale, že šotolina na ni nepatří, i když se může zdát, že to říkám kvůli defektu. Byly tam obrovské kameny a riziko průrazu bylo velké," podotkl nejzkušenější jezdec ve startovním poli.

Kopecký již v průběhu sezony několikrát uvedl, že má radost, že mladší generace jezdců se dere do popředí a český šampionát už není jen souboj mezi ním a Václavem Pechem. "Jsem rád, že Dominik dokázal Barumku vyhrát, a musí to pro něj být skvělý pocit. Je teď kousek od titulu a fakt si to zaslouží," řekl Kopecký, jenž v MČR klesl na třetí místo za Adama Březíka, který ve Zlíně skončil čtvrtý.

Šestým a posledním dílem MČR bude Rallye Pačejov, která se pojede 21. a 22. září.