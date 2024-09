Stroj na góly, který válcuje starší. Syn Marcela hraje za Real i španělskou reprezentaci

Jeho otec dirigoval z levé strany obrannou linii. Dnes už se sice Marcelo (36) neprohání po trávníku v dresu Realu Madrid, ale hájí barvy rodného Fluminense. O to víc ho ale může hřát, jak si vede ve španělské metropoli jeho nejstarší syn. Není divu, že teprve 14letý kanonýr Enzo Alves Vieira už obdržel pozvánku od španělské reprezentace do 16 let.

Podle sportovního deníku Diario AS jde o hráče, který svou věkovou kategorii jasně přerostl. Pozvánku do národního mužstva si vysloužil už v minulosti, na jaře 2023 se podíval mezi patnáctileté, přestože mu bylo teprve 13. Mohl si vybrat, zda oblékne dres Kanárků jako jeho otec, nakonec se ale rozhodl pro svou rodnou zemi – Španělsko.

Debut za La Roju si odbyl na konci dubna 2023 v přátelském zápase proti starším žákům Anglie a následně nastoupil do dalších čtyř utkání. Celkem už má na kontě za reprezentaci čtyři góly a rozhodně tak nepoutá pozornost jen tím, že byl jeho otec Marcelo jedním z klíčových hráčů Realu. Například v předminulé sezoně nastřílel ve své kategorii U15 32 gólů ve 14 zápasech, v této sezoně nasázel do sítě Atlétika hattrick během 20 minut a od španělského sportovního deníku Marca si vysloužil označení "stroj na góly".

Není tak překvapením, že Bílý balet s Enzem podepsal v prosinci roku 2022 tříletý kontrakt. V klubu je od roku 2017 a už v mládeži překročil metu 100 gólů. Přesněji řečeno jich v prvních 100 zápasech vstřelil 105. "Je to moje první smlouva s nejlepším klubem na světě. Jsem nesmírně šťastný," komentoval teenager na sociálních sítích, když se rozhodl spojit svou budoucnost s Los Blancos. V současné době ho mezi šestnáctiletými čekají za Španělsko dva přátelské zápasy proti Itálii.