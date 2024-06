Světová atletika chystá nový globální šampionát, na odměnách se rozdělí 10 milionů dolarů

Světová atletika bude pořádat nový globální šampionát. Na třídenní akci s názvem World Athletics Ultimate Championship bude startovat osm až 16 atletů v každé disciplíně. Rozdělí si na prémiích deset milionů dolarů (asi 228 milionů korun). První ročník tohoto klání se uskuteční od 11. do 13. září 2026 v Budapešti. Mezinárodní federace to oznámila na webu.

Účastníci šampionátu se budou vybírat na základě světového žebříčku. Celkem by měly na šampionátu závodit zhruba čtyři stovky atletů. Na běžném mistrovství světa jich loni v Budapešti bylo více než dva tisíce. Vítěz každé disciplíny si odnese 150 tisíc dolarů (asi 3,4 milionu korun). To je v atletickém prostředí mimořádná finanční odměna. Za světový titul loni v Budapešti dostávali atleti 70 tisíc dolarů (1,6 milionu korun), olympijským šampionům z Paříže bude Světová atletika vyplácet po 50 tisících dolarech (zhruba 1,2 milionu korun).

Program bude zhuštěný do tří večerních bloků, které nebudou delší než tři hodiny. Na dráze se poběží semifinále a finále, v technických disciplínách bude rovnou finále. Nový šampionát by se měl konat každé dva roky v sudých letech, kdy není klasické atletické mistrovství světa. "Vzhledem k účasti největších atletických hvězd to bude globální sportovní akce, kterou každý musí vidět, a znamená to, že atletika bude pořádat velký globální šampionát každoročně," uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe.